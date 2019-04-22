Будущее омской гимнастики – на домашнем ковре!

Любимый омичами турнир, в этом году отметивший свое 17-летие, и на этот раз получился ярким и интересным. С 17 по 20 апреля несколько сотен еще совсем юных и уже опытных гимнасток показывали на омском ковре свое мастерство. Вместе с нашими «художницами» за победу сражались спортсменки, представлявшие Республику Саха, Алтайский и Пермский края, Новосибирскую, Кемеровскую, Тюменскую, Иркутскую области и другие регионы страны. Удалось иногородним гимнасткам и пробиться на пьедестал.

Но все же в самой престижной категории – в соревнованиях по программам мастеров спорта – омички были сильнейшими. В личных упражнениях обладательницей Кубка Губернатора стала воспитанница Веры Штельбаумс, кандидат в мастера спорта Дарья Шадрова. В прошлом году эта спортсменка завоевала бронзовую награду. Второй стала мастер спорта международного класса Дарья Перевозчикова. А замкнула тройку Яна Колобовникова.

В групповых упражнениях победу одержали спортсменки из областного Центра олимпийской подготовки, тренирующиеся под руководством Елены Арайс и Оксаны Курганской, Алина Шарапова, Валерия Коротаева, Екатерина Лысенко, Валерия Кузнецова, Екатерина Таныгина и Евгения Гренц. В соревнованиях по программе кандидатов в мастера спорта лучшими оказались Диана Даймухаметова, Диана Шарапова, Ксения Родькина, Ольга Изотова, Полина Пашкова и София Шарыгина (тренеры – Елена Арайс, Оксана Курганская и Ангелина Ипатьева).

Среди спортсменок 2009 года рождения победу одержала воспитанница Марины Дрозд и Ольги Тарасевич – Ульяна Янус. На вторую ступеньку пьедестала поднялась новосибирская спортсменка Арина Ковшова, а третьей стала наша Елена Мальцева. У перворазрядниц весь пьедестал стал омским: Софья Яковлева (тренеры – Елена Арайс и Марина Дрозд) – первая, Дарья Митхеева – вторая и Яна Колобовникова – третья. Среди спортсменок, выступавших по программе кандидатов в мастера спорта, не нашлось равных Екатерине Пантелеевой, также работающей под руководством Елены Арайс и Марины Дрозд. Серебряным призером стала ее подруга по команде Ольга Изотова, а «бронзу» завоевала гимнастка из Павлодара Айдана Мамжан.

Целую россыпь медалей завоевали самые маленькие участницы Кубка Губернатора. В категории «Воробышки», где выступали спортсменки 2013 года рождения, сильнейшими стали «Непоседы» из омского спортивного клуба «Releve». В соревнованиях среди девочек 2012 года рождения победу одержали «Одуванчики» из школы имени Галины Горенковой. Команда «Ривьева» из Центра олимпийской подготовки выиграла соревнования среди спортсменок 2011 года рождения, а в состязаниях участниц 2010 года рождения «золото» досталось «Искоркам», также представляющим ЦОП. Еще одна команда Центра – «Виват» – была сильнейшей в групповых упражнениях спортсменок 2009 года рождения. У перворазрядниц 2007-2008 годов рождения ярче всех сверкали «Лучики» из главной школы художественной гимнастики нашего региона.