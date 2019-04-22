Не потеряли в «серебре»

В решающей серии со столичными армейцами «ястребы» не сумели «зацепить» ни одной игры. Но каждый из четырех матчей в этом финале проходил в напряженной борьбе, где каждая ошибка могла стать (и зачастую становилась) фатальной.

В первом поединке в Москве игрокам «Авангарда» не удалось справиться с мощным стартовым натиском хозяев, которые сумели уже к 9-й минуте повести со счетом 2:0. Во второй двадцатиминутке омичи сумели поразить ворота Сорокина, однако этот гол судьи не зачитали. А спустя несколько минут ЦСКА увеличил отрыв. «Авангард» отметился шайбой в большинстве, но москвичи уже поймали кураж и не дали гостям переломить ход поединка. В третьем периоде Виктор Стольберг огорчил армейцев еще раз, но времени и возможностей отыграться нашей команде уже не хватило. А замена Игоря Бобкова на шестого полевого игрока привела к еще одной шайбе в омские ворота – 5:2.

– Сегодня выдался непростой первый период, – говорил после игры главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. – Обычно мы начинаем достаточно агрессивно, в принципе, и сегодня это удалось, но мы не так хорошо владели шайбой, как должны были, допустили ряд ошибок. ЦСКА – это, конечно же, сильная и талантливая команда, и они заставили нас заплатить за свои ошибки. В целом начало было неудачным, мы пытались вернуться в игру, исправить ситуацию, но, к сожалению, нам это не удалось.

Второй матч серии показал, что омичи сделали выводы и оказались готовы к атакам ЦСКА в первой двадцатиминутке. В этой встрече во всей красе показали себя голкиперы обеих команд, порой творившие в воротах настоящие чудеса. С каждой минутой болельщикам становилось все более ясно: судьбу этой встречи, скорее всего, решит одна шайба. Так и случилось. К несчастью для «Авангарда», была она заброшена – лишь в третьей периоде – армейцами. Омичи пытались спастись, боролись до последнего, но вратарь хозяев был в этот вечер непробиваем. А в опустевшие ворота Омска влетели еще две шайбы.

– Мы знали, что соперник не будет давать нам так много шансов, как хотелось бы, – объяснял нападающий омичей Дэвид Деарне. – С этой командой больше 5-10 моментов за матч не получишь. Надо пользоваться теми, что есть. Нам просто нужно находить способы доставлять шайбу до ворот и забивать.

Но забивать не получалось. В Балашихе, куда серия переехала на следующие два матча, защита ЦСКА и их голкипер вновь оказались на высоте. И снова решающей шайбы пришлось ждать до заключительной трети матча. И, как и день назад, «Авангарду» не удалось воспользоваться заменой вратаря на шестого полевого игрока. А у ЦСКА снова получилось забить в пустые ворота.

– Стоит похвалить действия игроков ЦСКА. Они здорово держат шайбу в своей зоне, хорошо прессингуют в нашей, организуют выходы с численным преимуществом, поэтому нам сложно создавать какие-то моменты в нападении, – анализировал игру защитник омичей Коди Франсон. – В прошлом матче они забросили шайбу за пять минут до конца, два других гола оказались в пустых воротах, сегодня случилась похожая ситуация. Главное – сохранять позитивный настрой и придерживаться своего плана. Игра

действительно идет на равных, просто где-то неудачно сложились обстоятельства, они же реализовали свои моменты.

– В вашей карьере были случаи, когда команда отыгрывалась со счета 0:3 в серии? – Не было, но все случается в первый раз.

Четвертый матч показал: омичи действительно верили, что все еще возможно. И игроки, оставившие на льду все силы и эмоции, и болельщики, несмотря на поздний час прильнувшие к экранам телевизоров и заполнившие до отказа фан-зоны в Омске, и, конечно, арену в Балашихе. И у «Авангарда» были шансы продлить эту серию. «Ястребы» открыли счет в большинстве – отличился Сергей Шумаков, – затем сумели уйти в отрыв благодаря шайбе Коди Франсона. Во втором периоде гости сократили разницу в счете, но до последних минут третьего периода «Авангарду» удавалось удерживать шаткое преимущество. Но сохранить его до сирены омичам, к сожалению, не удалось. Менее чем за три минуты до конца третьей двадцатиминутки игроки ЦСКА пробили Игоря Бобкова. Первый в этой серии овертайм стал одновременно и последним. На 78-й минуте встречи Максим Мамин поставил точку в этой встрече и в этом финале. Обладателями Кубка Гагарина-2019 стали столичные армейцы.

– Потребуется несколько дней, чтобы эмоции поутихли, мы знали, против кого играем. В то же время я очень сильно горжусь нашей командой! – такие слова произнес на заключительной в сезоне пресс-конференции Боб Хартли. – Наши парни боролись, никогда не отступали. Нужно отдать должное ЦСКА, если посмотреть на их команду, не найдешь слабых сторон – Сорокин, защитники, нападающие – все линии на высшем уровне. Мы здорово поборолись, но ЦСКА – чемпион.

– Игроки в раздевалке говорят, что это была команда-семья и лучшая команда в их жизни. Для вас эти парни тоже одни из лучших? – У нас отличная команда. Я благодарен ребятам. Мне грустно, ведь они заслуживают большего. Я был бы счастлив зацепить пятый, шестой, седьмой матчи. Я прекрасно помню первый разговор с Максимом Сушинским и Александром Крыловым в Копенгагене, когда мы говорили о том, что нужно избавить команду от скандалов, выстроить сплоченный коллектив, семью. Думаю, что за один год, благодаря отличным ветеранам и молодым ребятам, персоналу, все сроднились, и мы дали бой грозным противникам – победили Казань, «Барыс» и Уфу. Каждая из серий могла повернуться в любую сторону. Но мы старались, были дисциплинированы и добрались до финала, где встретились с мощной хоккейной машиной. Я открыл для себя отличных ребят, это мой первый опыт в КХЛ, и я люблю каждую проведенную здесь минуту!

Конечно, каждый омский болельщик испытал после финальной сирены горечь, без которой не обходится ни одно поражение. Но в этот раз это чувство было не единственным. «Авангард» образца нынешнего сезона – это команда, которой можно и нужно гордиться. И пусть пока Кубок не наш, но теперь у омичей есть немало поводов поверить, что будет и на омских улицах праздник!