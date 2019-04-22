В Верхнеуслонском районе состоялся розыгрыш 3 этапа Кубка РТ по стендовой стрельбе

На стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе состоялся розыгрыш 3 этапа Кубка Республики Татарстан по стендовой стрельбе. В соревнованиях приняли участие около 100 стрелков, которые разыграли 5 комплектов наград в двух упражнениях.
В ските среди юниоров первенствовал Артем Глотов. В квалификации спортсмен поразил 113 мишеней из 125, а в финале на 1 тарелочку опередил лидера квалификации Петра Егорова, 53 – 52. Салават Садыков – третий, 107 + 42.
В мужском турнире на круглом стенде победу одержал Кирилл Лявин, 107 + 55. Лидер квалификации Сергей Демин, 121 + 54, занял второе место. Олег Вахтуров стал третьим, 114 + 43.
В женском ските первой стала Регина Шакирова, 112 + 53. В финале она опередила Елизавету Евграфову, 53 – 49. Алина Фазылзянова выиграла бронзу, 109 + 42.
На траншее среди мужчин победу одержал Артем Молостов, 104 + 38. Александр Лукоянов стал вторым, 106 + 33, а лидера квалификации Кирилл Маслов – третьим, 108 + 27. Среди женщин на первую ступень пьедестала почета поднялась Мария Трофимова, 96 + 39. Алина Ахатова финишировала с серебром, 96 + 36, а Юлита Егорова с бронзой.
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