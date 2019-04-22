Шашист из Бурятии стал 3 на Кубке России - Советский спорт
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22 апреля 2019 10:22Бурятия

Шашист из Бурятии стал 3 на Кубке России

В Московской области завершился Кубок России по русским шашкам, в котором принял участие шашист из Бурятии гроссмейстер России Баир Ринчинов.

Всего в турнире приняли участие свыше 30 спортсменов из Москвы, Республик Башкортостан, Бурятия, Крым, Саха (Якутия), Пермского края, Брянской, Магаданской, Московской, Тульской областей. Из них — 9 гроссмейстеров и 10 мастеров спорта.

Баир Ринчинов занял 3 место по русским шашкам в классической программе. Поздравляем нашего спортсмена и желаем дальнейших успехов!

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