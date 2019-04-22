В Красноярске состоялось торжественное открытие обновленного стадиона «Авангард»

В первом же матче, который принял обновленный стадион, регбийный клуб «Енисей-СТМ» одержал победу в полуфинале европейского турнира «Континентальный Щит». В церемонии открытия спортивного объекта принял участие первый заместитель Губернатора Красноярского края – руководитель Администрации Губернатора края Сергей Пономаренко. «Я поздравляю любителей регби, болельщиков, красноярцев с этим замечательным праздником, открытием этого прекрасного стадиона, храма регби, которого мы все очень долго ждали. Я поздравляю Александра Юрьевича Первухина, который жизнь положил на то, чтобы состоялся клуб «Енисей-СТМ», чтобы открылся сегодня этот стадион. Поздравляю руководство клуба и всех тех, кто поддерживал вас на протяжении этих долгих лет. Сегодня у вас появляется прекрасная домашняя арена. Красноярск открытием этого стадиона подтверждает свой статус столицы регби в России. У нас есть два стадиона для регби – домашняя арена «Красного Яра» и стадион «Авангард» «Енисея-СТМ». Обновленная инфраструктура позволит нашим клубам продолжать бороться за чемпионство, здесь смогут заниматься профессиональные спортсмены, а также ребята, молодежь. Хочется пожелать, чтобы эта домашняя арена стала счастливой для нашего клуба», – сказал Сергей Пономаренко. С открытием «Авангарда» красноярцев и болельщиков также поздравил почетный президент национальной регбийной лиги Юрий Сигаев. В ходе торжественной церемонии посетители матча увидели зрелищное выступление барабанщиков и вокально-танцевальный номер с участием черлидеров. Сразу после открытия на обновленном стадионе прошел полуфинал европейского турнира «Континентальный Щит», где красноярцы одержали победу над румынским клубом «Тимишоара» со счетом 40:32. Напомним, что реконструкция стадиона «Авангард» заняла два года. После модернизации спортивный комплекс приобрел статус Регионального центра по регби. Построена новая зрительская трибуна с подтрибунными помещениями, устроены 2 поля – с искусственным и натуральным покрытием. Игровое поле теперь соответствует стандартам Международного совета регби (World Rugby), а это значит, что «Авангард» может принимать матчи самого высокого уровня.
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