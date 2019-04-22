Бурятские спортсмены завоевали шесть медалей на Чемпионате и Первенстве Европы по сумо

В результате все пятеро стали финалистами, принеся в копилку российской команды одну золотую, четыре серебряных, и одну бронзовую медали.
Юниоры до 21 года:
77 кг
Аюр Дондуков - "золото"
Тимур Мункуев - "серебро"
115 кг
Эрдэм Цыренжапов - "бронза"
Молодежь до 23 лет
70 кг
Александр Банзаракцаев - "серебро"
77 кг
Сангади Ульзетуев - "серебро"
Эрдэм Цыренжапов также стал обладателем серебряной медали в командном молодежном первенстве.
Напомним, что спортсмены смогли получить путевки на европейские соревнования благодаря успешному выступлению на первенстве и чемпионате России по сумо в Смоленске.
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