Более 60 сахалинских стрелков поборолись за медали областного первенства

На огневой рубеж вышло более 60 спортсменов из областного центра, Анивы и Томари. Продемонстрировать непревзойдённую меткость вызвались спортсмены разных квалификаций – от новичка до мастера спорта. - Для многих из вас эти соревнования являются первыми. Пусть этот старт для вас станет таким же успешным, как первый полёт в космос Юрия Гагарина, который он совершил 12 апреля 1961 года, - напутствовал участников президент сахалинской федерации по пулевой стрельбе Геннадий Лаптев. - Желаю вам успешных выступлений, сильно не расстраиваться, если что-то не получилось. Помните, что впереди у вас ещё много испытаний, и мы надеемся, что кто-то из вас в дальнейшем будет представлять Сахалинскую область на всероссийских и международных соревнованиях. Состязания длились два дня. В субботу спортсмены выполнили квалификацию - 20 выстрелов из винтовки и пистолета, а в воскресенье 10 сильнейших спортсменов померились силами в олимпийском упражнении по 60 выстрелов. В начале состязаний состоялось торжественное вручение зачётных книжек островным стрелкам, выполнившим 1 спортивный разряд. Так, наград удостоились Сабина Габайдулина, Денис Скороваров, Евгений Барсуков и Софья Ким. Геннадий Лаптев объявил также, что в эти выходные мастер спорта Ольга Аверкина и КМС Валерия Радыгина отправятся на всероссийские соревнования в Майком Республики Адыгея.
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