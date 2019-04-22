10 медалей завоевали сахалинские легкоатлеты на дальневосточных состязаниях

Сахалинскую область на состязаниях представили 13 спортсменов. Они преодолевали разные дистанции от 1 до 4км. - Мы каждый год участвуем в этих соревнованиях и привозим много призовых мест. Так получилось и в этот раз. У нас в каждом возрасте есть медалисты. Все, на кого рассчитывали показали хороший результат, - поделился старший тренер школы летних видов спорта им. Комнацкого Алексей Жижикин. – Сейчас ребята не расслабляются. Начинается активная подготовка к чемпионату и первенству Сахалинской области по легкой атлетике. Они пройдут уже в начале мая. Лучшими на соревнованиях стали Егор Звягинцев, Груздо София и Анастасия Киреева - они завоевали золото. Серебряные медали получили Евгений Луженков, Владислав Кимаченко и Анатолий Высоцкий, а бронзу – Мария Метраковская, Валентина Перелыгина и Полина Зубкова. В общекомандном зачете команда Сахалинской области заняла второе место.
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