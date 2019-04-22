10 медалей завоевали сахалинские легкоатлеты на дальневосточных состязаниях

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

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