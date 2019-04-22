В новокузнецком бассейне состоялся первый подводный шашечный турнир

Десять любителей подводного плавания и шашек из Кемеровской и Новосибирской областей стали участниками первого подводного турнира.
Среди шашистов:
1 место занял Андрей Кулаков (Новосибирск)
2 место у Игоря Скорых (Кемерово)
Бронза у Евгения Гаськова (Новокузнецк).
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