Красноярский детский дом №1 – победитель первого этапа соревнований «Будущее зависит от тебя»

Побороться за призовые места на поле вышли 14 команд из Красноярска, Канска, Лесосибирска, Ачинска, Большеулуйского и Партизанского районов, а также сел Емельяново, Ирбейское, Есаулово, Дзержинское и деревни Павловка. Однако, как и год назад, победу в обеих возрастных группах (12-13 и 14-15 лет) праздновала команда «Тотем». Таким образом, юные футболисты из Красноярского детского дома №1 сделали еще один шаг к тому, чтобы защитить свой титул чемпиона Всероссийских соревнований. «Красноярский край по праву можно назвать детской футбольной столицей России. Ведь за все время проведения соревнований красноярские команды пять раз становились чемпионами страны среди команд детских домов, параллельно установив два рекорда соревнований. В 2010 году команды из Красноярска и Минусинска стали победителями в обеих возрастных группах, а в 2015 и 2016 годах футболисты из Канского детского дома два года подряд брали «золото» чемпионата, чего до них не удавалось сделать никому другому. В этом году их достижение могут повторить ребята из Красноярского детского дома №1, которые сегодня выходили на поле в ранге действующих чемпионов», – рассказал директор Красноярского «МегаФона» Виталий Молотков. Красноярский этап соревнований «Будущее зависит от тебя» 2019 года запомнится самым настоящим проявлением преемственности поколений. Вместе с начинающими футболистами на поле вышел Александр Малец, который в 2010 году стал чемпионом страны в составе Минусинского детского дома. Сегодня Александр по-прежнему увлечен футболом, получил высшее образование в сфере спорта и выступает за сборную команду Сибирского федерального университета. «Наша команда, с которой мы десять лет назад победили в соревнованиях, называлась «Шанс». И сегодня я точно могу сказать, что «Будущее зависит от тебя» – это шанс увидеть мир, поверить в себя и стать сильнее. И я хочу пожелать вам всем ни за что не упускать этот шанс!», – напутствовал участников соревнований Александр Малец. Также удачи ребятам пожелали представители главного красноярского футбольного клуба «Енисей» – спортивный директор Денис Петровский и защитник ЖФК «Енисей» Ксения Лазарева. Ксения особенно тепло поддержала девочек, которых на полях турнира было немало, и провела для всех участников разминку перед играми. Следующий, общесибирский этап соревнований состоится уже 25 апреля в Барнауле. Туда приедут сильнейшие команды от своих регионов: Алтайского края, Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, Республик Алтай и Хакасия. Затем две лучшие команды Сибири отправятся в Сочи, где в мае пройдет финальная часть турнира.