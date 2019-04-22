7 медалей завоевали тайбоксеры Бурятии на Кубке Байкала

1 место
Арамхиев Баян (СК ПАНЧ)
Намжилов Батор (СК ПАНЧ)
Гармаев Амгалан (СК ПАНЧ)
2 место
Чебунин Даниил (СК ПАНЧ)
Аюрзанаев Никита (СК БУЛГАНТАЙ, СШ 16)
3 место
Жамбалдоржиев Дмитрий (ПАНЧ)
Аюрзанаев Андрей (СК БУЛГАНТАЙ)
«В финальных поединках Чебунин Даниил ничем не уступил своему сопернику, а Никита Аюрзанаев на равных бился с серебряным призером Первенства мира», - отмечают в Федерации тайского бокса Бурятии.
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