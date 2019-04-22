7 медалей завоевали тайбоксеры Бурятии на Кубке Байкала - Советский спорт
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22 апреля 2019 12:55Бурятия

7 медалей завоевали тайбоксеры Бурятии на Кубке Байкала

В Иркутске завершился Кубок Байкала по тайскому боксу. У сборной Бурятии 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы соревнований:

1 место
Арамхиев Баян (СК ПАНЧ)
Намжилов Батор (СК ПАНЧ)
Гармаев Амгалан (СК ПАНЧ)

2 место
Чебунин Даниил (СК ПАНЧ)
Аюрзанаев Никита (СК БУЛГАНТАЙ, СШ 16)

3 место
Жамбалдоржиев Дмитрий (ПАНЧ)
Аюрзанаев Андрей (СК БУЛГАНТАЙ)

«В финальных поединках Чебунин Даниил ничем не уступил своему сопернику, а Никита Аюрзанаев на равных бился с серебряным призером Первенства мира», - отмечают в Федерации тайского бокса Бурятии.

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