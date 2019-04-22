Еще одну победу одержали российские синхронистки на этапе Мировой серии в Казани

Первыми во Дворце водных видов спорта выступили акробатические группы. Победительницами стали российские синхронистки. Стоит отметить, что дисциплина «хайлайты» с этого года включена в программу чемпионата мира по водным видам спорта. Двухминутная программа должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов.
Команда из Санкт-Петербурга, в составе которой выступили Наталья Дергачева, Анна Ефремено, Алиса Голубева, Екатерина Голубева, Полина Иванова, Эвилина Павленко, Анна Павловская, Яна Преснякова, Карина Шайдуллина, Любовь Смирнова, Елизавета Павлова и Маргарита Перебейнос, набрала 85,4667 балла.
Серебряным призером этапа Мировой серии стала сборная Казахстана (80,7000), «бронзу» завоевали венгерские синхронистки (79,7333).
В чемпионате России, который совмещен с этапом Мировой серии, второе место заняли спортсменки из Москвы (85,3667 балла). Третье место заняла татарстанская сборная (81,1000 балла).
Как рассказали после выступления татарстанские синхронистки, выступать в родных стенах было проще: «Приехали наши родные и близкие, все нас поддерживали. Мы выступили достойно, показали все, что наработали за год. Этот старт был очень важен для нас».
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