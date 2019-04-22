Победой россиянок в комбинированной произвольной программе завершились соревнования по синхронному плаванию в Казани

В составе московской команды – Антонина Базлова, Ксения Худякова, Екатерина Коссова, Ксения Ладная, Елизавета Минаева, Валерия Нестерова, Олеся Платонова, Полина Соловьева, Софья Титова, Арина Жаворонкова, Татьяна Гайдай и Елизавета Полякова.

«Это было очень напряженный день, каждая переживала, но все справились, выполнили, что нужно. Есть небольшие недочеты, над которыми мы будем работать дальше. Программа новая, более сложная, мы готовили ее 2,5 месяца, и было вдвойне тяжелее и ответственнее, - рассказали победительницы. – Тренеры похвалили, мы тоже довольны, каждая выложилась на все 100%».

«Серебро» завоевала сборная Беларуси (81,8000 балла), на третьем месте команда Венгрии (79,2667).

Представительницы команды Беларуси Вита Привезенцева, Александра Высоцкая и Валерия Волосач после выступления признались, что у них получилось не все, в частности, не удалась поддержка. «Мы показали этот номер в первый раз, готовили его с октября. Сейчас будем обсуждать с тренерами, что можно улучшить, что изменить, - рассказали они. – У нас новый состав, надо больше работать вместе, чтобы было взаимопонимание».

«Это последнее выступление, мы постарались сделать все по максимуму. Были, конечно, небольшие недочеты, но мы довольны», - отметили, в свою очередь, представительницы Венгрии.

На чемпионате России весь пьедестал почета заняли московские команды. Второе место у команды Москва-1 (87,8000 балла), в ее составе – Анастасия Бахтырева, Елена Бердникова, Александра Быкова, Екатерина Игнатьева, Софья Козлова, Милена Маретич, Кристина Ромашова, Софья Сметанина, Кристина Таганкина, Карина Ташагаджиева, Мария Немчинова, Елизавета Прядкина.

Бронзовыми призерами стала команда Москва-2 (86,4333 балла): Виктория Боева, Светлана Федорова, Алина и Кристина Гербер, Мария Карликова, Мария Крючкова, Ирина Рыкованова, Елизавета Сергеева, Ева и Майя Зотова, Ольга Крицая, Карина Мелкомова.