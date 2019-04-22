Более 100 юных спортсменов прошли тестирование в рамках проекта «Стань чемпионом»

В Омском велотреке продолжает работу Центр спортивного тестирования, созданный в рамках реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта «Стань чемпионом». Он направлен на выявление спортивных талантов у детей в возрасте от 6 до 12 лет.

За 9 дней с момента открытия площадки тестирование прошли уже 115 детей, включая юных любителей спорта из Новосибирской области. На каждого ребенка тратится около 2-х часов, за это время он проходит порядка 50-ти тестов, где определяются психофизиологические и функциональные возможности организма, проводятся антропологическое и спортивное исследования. По завершении комплексного обследования выдается подробное заключение – рекомендация по выбору видов спорта.

Отметим, что тестирование можно пройти абсолютно бесплатно вплоть до мая 2021 года! Для этого родителям нужно записать ребенка по телефону 8 (800) 505-75-00 или на сайте проекта sportchampions.ru. Документы, необходимые для тестирования: паспорт родителя или законного представителя, свидетельство о рождении ребенка, медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятию физической культурой.

Омский велотрек станет не единственной площадкой в регионе, где можно проверить способности детей. В скором времени аналогичное оборудование, общая стоимость которого составляет около 2 млн рублей, появится на территории СК «Сибирский нефтяник», куда, к слову, уже можно записаться через официальный сайт проекта. Тестирования на этой площадке начнут проводить с 29 апреля.

Напомним, что наш регион стал участником федерального проекта наряду с Калининградской, Самарской, Ростовской и Московской областями, Краснодарским и Приморским краем, а также Санкт-Петербургом. Открывали площадку в нашем регионе Губернатор Омской области Александр Бурков и исполнительный директор АНО «Стань чемпионом» Александр Назаров. Данный проект реализуется при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, а также Омского нефтеперерабатывающего завода (АО «Газпромнефть-ОНПЗ»).