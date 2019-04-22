Адлет Тюлюбаев и Владимир Кожухов победили на турнире Юрия Сапожникова

В спортивном зале СШОР завершился 57-й по счету всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти основоположника омской школы классической борьбы, заслуженного тренера РСФСР Юрия Сапожникова. За медали боролись 70 спортсменов 2001 года рождения и старше, которые выявляли лучших в 10-ти весовых категориях: до 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг.

В гости к омичам приехали представители Курганской, Новосибирской, Свердловской областей, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Алтай и Республики Казахстан.

Президент региональной федерации спортивной борьбы Юрий Крикуха отметил, что турнир, посвященный памяти Юрия Сапожникова – один из старейших в России: «Турнир проводится в память величайшего человека, который прожил всего 30 лет, но успел дать заряд всей омской борьбе и воспитать в своих учениках любовь к этому виду спорта. На этом турнире боролись мастера высочайшего класса, среди которых и чемпионы мира, и будущие олимпийские чемпионы. На соревнования приезжают сильные ребята, в том числе мастера спорта. Участники видят здесь конкуренцию, пользу для себя, не только выполнение норматива мастера спорта, а еще и повышение своей спортивной квалификации. Несомненно, этот турнир очень важен и для нас, и для всей страны».

Глава федерации вручил удостоверения и знаки «Кандидат в мастера спорта России» Никите Андриенко и Максиму Коповому, а также удостоверение и знак «Мастер спорта России» Артему Рячкину.

Что касается чемпионов, то на верхнюю ступень пьедестала поднимались Сунер Конунов (до 55 кг, Алтай), Батыр Бултаев (до 60 кг, Алтай), Акжол Туяков (до 63 кг, Казахстан), Гавриил Анжиганов (до 67 кг, Красноярский край), Расим Гулиев (до 72 кг, Новосибирская область), Адлет Тюлюбаев (до 77 кг, Омская область), Михаил Обухов (до 82 кг, Казахстан), Станислав Рыльский (до 87 кг, Казахстан), Магомед Алиев (до 97 кг, Красноярский край) и Владимир Кожухов (до 130 кг, Омская область).

– Турнир Сапожникова традиционный, и я как представитель Омской области считаю своим долгом участвовать в нем, – отметил Адлет Тюлюбаев. – Для меня это уже пятое выступление. Включая нынешнюю победу, это уже четвертый подряд успех для меня. Недавно я выполнил норматив мастера спорта международного класса, у борцов это считается очень престижно. Я конечно рад, но, скажу честно, сильно не обольщаюсь. Главная цель – международный уровень: чемпионаты Европы и мира. Страна у нас борцовская – сильнейшая в мире, конкуренция бешеная, поэтому надо пробиваться.