Адлет Тюлюбаев и Владимир Кожухов победили на турнире Юрия Сапожникова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 13:03Омская область

Адлет Тюлюбаев и Владимир Кожухов победили на турнире Юрия Сапожникова

Омские соревнования являются одними из старейших в стране.

В спортивном зале СШОР завершился 57-й по счету всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти основоположника омской школы классической борьбы, заслуженного тренера РСФСР Юрия Сапожникова. За медали боролись 70 спортсменов 2001 года рождения и старше, которые выявляли лучших в 10-ти весовых категориях: до 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 и 130 кг.

В гости к омичам приехали представители Курганской, Новосибирской, Свердловской областей, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Алтай и Республики Казахстан.

Президент региональной федерации спортивной борьбы Юрий Крикуха отметил, что турнир, посвященный памяти Юрия Сапожникова – один из старейших в России: «Турнир проводится в память величайшего человека, который прожил всего 30 лет, но успел дать заряд всей омской борьбе и воспитать в своих учениках любовь к этому виду спорта. На этом турнире боролись мастера высочайшего класса, среди которых и чемпионы мира, и будущие олимпийские чемпионы. На соревнования приезжают сильные ребята, в том числе мастера спорта. Участники видят здесь конкуренцию, пользу для себя, не только выполнение норматива мастера спорта, а еще и повышение своей спортивной квалификации. Несомненно, этот турнир очень важен и для нас, и для всей страны».

Глава федерации вручил удостоверения и знаки «Кандидат в мастера спорта России» Никите Андриенко и Максиму Коповому, а также удостоверение и знак «Мастер спорта России» Артему Рячкину.

Что касается чемпионов, то на верхнюю ступень пьедестала поднимались Сунер Конунов (до 55 кг, Алтай), Батыр Бултаев (до 60 кг, Алтай), Акжол Туяков (до 63 кг, Казахстан), Гавриил Анжиганов (до 67 кг, Красноярский край), Расим Гулиев (до 72 кг, Новосибирская область), Адлет Тюлюбаев (до 77 кг, Омская область), Михаил Обухов (до 82 кг, Казахстан), Станислав Рыльский (до 87 кг, Казахстан), Магомед Алиев (до 97 кг, Красноярский край) и Владимир Кожухов (до 130 кг, Омская область).

– Турнир Сапожникова традиционный, и я как представитель Омской области считаю своим долгом участвовать в нем, – отметил Адлет Тюлюбаев. – Для меня это уже пятое выступление. Включая нынешнюю победу, это уже четвертый подряд успех для меня. Недавно я выполнил норматив мастера спорта международного класса, у борцов это считается очень престижно. Я конечно рад, но, скажу честно, сильно не обольщаюсь. Главная цель – международный уровень: чемпионаты Европы и мира. Страна у нас борцовская – сильнейшая в мире, конкуренция бешеная, поэтому надо пробиваться.

21/04 16:00Хоккей
Шестеркин и Кравцов договорились с «Рейнджерс». Им будет тяжело в Нью-ЙоркеВратарь СКА Игорь Шестеркин и форвард «Трактора» Виталий Кравцов в следующем сезоне будут выступать за «Рейнджерс».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
21/04 13:30Футбол
СуперДзюба: 25 голов до Халка и погоня за ВеретенниковымАртем Дзюба в матче с «Краснодаром» (3:2) вошел сразу в два бомбардирских клуба, забив 50-й мяч за «Зенит» и 100-й в чемпионатах России.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
22/04 07:10Хоккей
А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера?
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
21/04 14:15Футбол
Сергей Селин: Жалко Халка нет, он бы нашвырял еще передач на голову ДзюбеИсполнитель роли капитана Дукалиса в культовом милицейском сериале поделился впечатлениями от победы любимого «Зенита» над «Краснодаром».
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
21/04 20:00Хоккей
Потренировались на звездных. Юниорская сборная России уступила американцамНа чемпионате мира среди юниоров (игроки до 18 лет) наша команда дала бой фавориту сборной США (3:6), но сохранила шансы на второе место в группе.
22/04 13:00Хоккей
Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ«Советский спорт» о четырех ярких представителях своего поколения, которые входят в пору хоккейной зрелости.
21/04 17:00Хоккей
ЦСКА – машина, Никитин и Хартли – гении, а Гусев – лучший. Все итоги КХЛПервые итоги только что завершившегося сезона КХЛ – в нашем материале.
21/04 19:45Футбол
Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 24-го тура чемпионата России.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
21/04 08:15Хоккей
Тарасенко вышел в следующий раунд, Радулов забил два гола «Нэшвиллу»«Даллас» вышел вперед в серии с «Нэшвиллом», а «Сент-Луис» не оставил шансов «Виннипегу».
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
21/04 08:30Хоккей
Овечкин снова сразил всех! «Вашингтон» разгромил «Каролину»«Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона».
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
Новости
14:31 Хоккей «Автомобилист» продлил контракт с Бодровым
14:24 Фигурное катание Алена Косторная: Ботинки очень сильно давили, была трещина – кость не выдержала и сломалась
14:19 Фигурное катание Олимпийская чемпионка Ильиных завершила карьеру
14:11 Хоккей Брэд Маршанд: В таких матчах нужно всего себя оставлять на льду
14:00 Футбол Андрей Аршавин: Ситуация с Кокориным и Мамаевым будет уроком для всех молодых футболистов
13:59 Формула-1 Ромен Грожан: Не вижу смысла в квалификации из четырех сегментов
13:55 Футбол Александр Егоров: Маурисио нужно было удалять с поля в игре с «Зенитом»
13:38 Футбол Андрей Червиченко: Если Гулиев выходит в стартовом составе, он этого достоин, а болельщики могут считать что угодно
13:38 Футбол Агент: Головин очень достойно сыграл против одной из сильнейших команд мира
13:28 Плавание Стал известен состав сборной России по плаванию на чемпионат мира по водным видам спорта
13:27 Футбол Василий Кикнадзе: Это не мы аншлаг собрали – народ собрался
13:24 ММА В Москве обнаружено тело 26-летней чемпионки России по тайскому боксу (фото)
13:19 Футбол Карим Бензема: Я собираюсь остаться в «Реале»
13:01 Футбол Адвокат: 24 апреля врач «Зенита» сможет посетить Кокорина
12:54 Футбол Килиан Мбаппе: Буду следить за «Реалом» и Зиданом как поклонник
12:38 Хоккей Валерий Шанцев: Я не подписывался работать начальником базы «Динамо»
12:32 Теннис Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Стамбуле
12:27 Футбол Александр Медведев: Надо, чтобы молодые футболисты выступали благодаря своей игре, а не по блату
12:24 Футбол Боккетти – о повреждении Рассказова: Ничего серьезного
12:15 Футбол Пресс-атташе «Енисея»: Впереди шесть игр, и всем соперникам очки будут нужнее
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика