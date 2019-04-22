Сборная Омской области выиграла первый тур чемпионата Сибири по регби - Советский спорт
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22 апреля 2019 13:04Омская область

Сборная Омской области выиграла первый тур чемпионата Сибири по регби

Омичи не уступили ни одного матча.

На стадионе СКЦ «Авангард» завершился первый тур чемпионата Сибирского федерального округа по регби-7. В турнире приняли участие 6 команд: сборная Омской области-1, сборная Омской области-2, «Буревестник» (Новокузнецк), СибГИУ (Новокузнецк), сборная Республики Хакасия и «Сибирь-2» (Новосибирск).

Соревнования были организованы областной федерацией регби (руководитель – Тимофей Лебедев) при поддержке Министерства спорта Омской области, Федерации регби России и Федеральной регбийной лиги.

Успешно выступила первая команда нашего региона, где были собраны студенты дневного отделения и выпускники СибГУФКа. «Физкультурники» на групповом этапе обыграли СибГИУ (35:14) и «Сибирь-2» (33:0). В полуфинале омичи одолели «Буревестник» (31:22), а в решающем поединке оказались сильнее сборной Республики Хакасия – 33:14.

Замкнули тройку призеров регбисты СибГИУ, переигравшие в матче за «бронзу» «Буревестник» (40:14). Сборная Омской области-2, в которой выступали юниоры и кандидаты в основную команду, заняла 6-е место.

Также оргкомитетом турнира были определены лучше игроки в каждой команде: Роман Румянцев (Омская область-2), Данил Рябинин («Сибирь-2»), Иван Варов («Буревестник»), Владимир Арлошов (СибГИУ), Игорь Цыбин (Хакасия) и Никита Ситов (Омская область-1). Кроме того, выбраны сильнейшие спортсмены в категориях. В номинации «Лучший захват» приз достался Данилу Бойко, «Лучший прорыв» – Владимиру Волобуеву, лучшим игроком турнира был признан Максим Мележик.

Добавим, что в чемпионате СФО запланированы три тура. Следующий турнир пройдет 15 июня в Новокузнецке. По итогам первых двух туров будет проводиться отбор на финал Федеральной регбийной лиги, куда попадут три лучшие команды Сибири. Матчи состоятся в июле в Казани.

Напомним, что в прошлом году сборная СибГУФКа успешно выступила на всех трех этапах чемпионата СФО в Омске, Новокузнецке и Абакане, каждый раз становившись вторым призером. Таким образом, команда нашего вуза и в общем зачете выиграла серебряные медали, показав лучший результат в истории омского регби. В нынешнем году команда Тимофея Лебедева и Владимира Ситдикова планирует улучшить результат.

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