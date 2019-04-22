Сборная Омской области выиграла первый тур чемпионата Сибири по регби

На стадионе СКЦ «Авангард» завершился первый тур чемпионата Сибирского федерального округа по регби-7. В турнире приняли участие 6 команд: сборная Омской области-1, сборная Омской области-2, «Буревестник» (Новокузнецк), СибГИУ (Новокузнецк), сборная Республики Хакасия и «Сибирь-2» (Новосибирск).

Соревнования были организованы областной федерацией регби (руководитель – Тимофей Лебедев) при поддержке Министерства спорта Омской области, Федерации регби России и Федеральной регбийной лиги.

Успешно выступила первая команда нашего региона, где были собраны студенты дневного отделения и выпускники СибГУФКа. «Физкультурники» на групповом этапе обыграли СибГИУ (35:14) и «Сибирь-2» (33:0). В полуфинале омичи одолели «Буревестник» (31:22), а в решающем поединке оказались сильнее сборной Республики Хакасия – 33:14.

Замкнули тройку призеров регбисты СибГИУ, переигравшие в матче за «бронзу» «Буревестник» (40:14). Сборная Омской области-2, в которой выступали юниоры и кандидаты в основную команду, заняла 6-е место.

Также оргкомитетом турнира были определены лучше игроки в каждой команде: Роман Румянцев (Омская область-2), Данил Рябинин («Сибирь-2»), Иван Варов («Буревестник»), Владимир Арлошов (СибГИУ), Игорь Цыбин (Хакасия) и Никита Ситов (Омская область-1). Кроме того, выбраны сильнейшие спортсмены в категориях. В номинации «Лучший захват» приз достался Данилу Бойко, «Лучший прорыв» – Владимиру Волобуеву, лучшим игроком турнира был признан Максим Мележик.

Добавим, что в чемпионате СФО запланированы три тура. Следующий турнир пройдет 15 июня в Новокузнецке. По итогам первых двух туров будет проводиться отбор на финал Федеральной регбийной лиги, куда попадут три лучшие команды Сибири. Матчи состоятся в июле в Казани.

Напомним, что в прошлом году сборная СибГУФКа успешно выступила на всех трех этапах чемпионата СФО в Омске, Новокузнецке и Абакане, каждый раз становившись вторым призером. Таким образом, команда нашего вуза и в общем зачете выиграла серебряные медали, показав лучший результат в истории омского регби. В нынешнем году команда Тимофея Лебедева и Владимира Ситдикова планирует улучшить результат.