ФК «Текстильщик» провел первую домашнюю игру в сезоне - Советский спорт
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22 апреля 2019 13:05Ивановская область

ФК «Текстильщик» провел первую домашнюю игру в сезоне

Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» провел первый домашний матч в рамках Первенства России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги в группе «Запад» в 2019 году.

Соперниками стали футболисты владимирского «Торпедо». Поддержать команду пришло около пяти тысяч болельщиков. Встречи этих двух команд называют часто «Дерби «Золотого кольца» за остроту и накал в матче. Уже на 15 минуте первого тайма «Текстильщик» открыл счет. После подачи с углового ударом через себя мяч в ворота гостей отправил защитник «красно-черных» Денис Фомин. Несмотря на обилие опасных моментов у ворот владимирцев, хозяева так и не смогли до перерыва увеличить свое преимущество в счете. Во втором тайме инициативу перехватили гости, но по-настоящему опасных моментов у ворот голкипера «Текстильщика» Алексея Смирнова создать так и не смогли. «Красно-черные» наоборот действовали на контратаках. В середине второго тайма защитник хозяев Александр Чибиров отважился на удар с дальней дистанции. Голкипер «черно-белых» не был готов к такому развитию событий, и мяч влетел в ворота «Торпедо». Счет 2:0 не изменился до конца матча. Отметим, что в рамках прямой трансляции матча в качестве комментатора выступил глава областного центра. Владимир Шарыпов. Он откомментировал первый тайм встречи, на второй тайм его заменил полузащитник «Текстильщика» Илья Демин. По итогам 20 туров Первенства России ивановская команда набрала 39 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Текстильщик» проведет на выезде в субботу, 27 апреля, против лидера турнира – московской «Казанки».

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