В Красноярске завершился «Весенний кубок» 2019 года

В этом году участницами турнира стали гимнастки из 22 регионов России (Приморский край, Московская область, г. Санкт-Петербург, Иркутская область, Нижегородская область, Красноярский край, г. Москва и др.), общая численность участников составила 552 человека. Соревнования продолжались три дня, спортсменки боролись за награды в групповых упражнениях и представляли свои индивидуальные программы в многоборье и отдельных видах. За звание сильнейших боролись гимнастки, имеющие I спортивный разряд, звания кандидата в мастера спорта России, мастера спорта России и мастера спорта России международного класса. Наиболее удачными для команд Красноярского края стали групповые упражнения. По итогам трех дней соревнований команды г. Красноярска заняли весь пьедестал почета в многоборье (I спортивный разряд): 1 место завоевала команда «Сибирь», 2 место заняли «Кокетки», 3 место осталось за «Лидером». В многоборье среди кандидатов в мастера спорта России у красноярских команд золото и серебро: первое место у «Мелодии», второе – у «Ягод», третье место занял «Омск-1» (г. Омск). В многоборье среди мастеров спорта России места распределились следующим образом: 1 место завоевала команда «Сборная Новосибирск» (г. Новосибирск), 2 место – у «Сборной команды Иркутской области» (г. Иркутск), 3 место досталось гимнасткам из «Красноярск-1» (г. Красноярск). Остальная часть медалей была разыграна в командных упражнениях и распределилась среди команд Красноярского края следующим образом: 3 золотые медали в копилку Красноярского края принесли «Мелодия» и «Красноярск-1» (обе – Красноярск), единственное серебро – у команды «Контраст» (г. Красноярск) и 2 бронзовые медали достались командам «Драйв» и «Энергия» КМС (обе – Красноярск). В индивидуальной программе все призовые места достались гостям соревнований. В многоборье среди спортсменок I спортивного разряда золото выиграла Алина Ломакина (г. Барнаул), серебро досталось Милане Федулкиной (г. Новокузнецк), бронза осталась за Камиллой Садыбакасовой (г. Новосибирск). В многоборье среди кандидатов в мастера спорта России 1 место завоевала Диана Бондаренко (г. Новокузнецк), 2 место заняла Дарья Беляева (г. Иркутск), 3 место – у Алёны Терешковой (г. Новокузнецк). В многоборье среди мастеров спорта России победу одержала Полина Орлова (Московская область), 2 место у Ирины Анненковой (Москва-Сочи), 3 место досталось Кристине Телятниковой (Москва- Нижегородская область).
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