14 новосибирцев представят Россию в Европе

Чемпионат и первенство Старого Света пройдёт в этом году также в столице Татарстана. А поэтому, для того, чтобы попасть в состав сборной России тхэквондистам надо было занимать призовые места в каждом виде соревнований – хозяева имеют право выставить по три человека в каждом виде. Их, по традиции версии ГТФ, было три, кроме командных. Тут необходимо дать пояснения по каждому. Во-первых, в тхэквондо ГТФ существует два вида спарринга. Первый – это «масоги». В нём счёт очкам ведётся, как в боксе где судьи считают удары, нанесённые соперниками друг другу в течении определённого промежутка времени, без остановки боя. Второй – «стоп-балл» – ближе к правилам каратэ. Когда после каждого первого активного действия засчитывается балл одному из бойцов. И, наконец, «хьёнг». Это – комплекс упражнений, который по правилам судейства наиболее близок к соревнованиям по «ката» всё в том же каратэ. Ну а теперь к спортивным результатам чемпионата и первенства страны. Всего в них новосибирские бойцы завоевали 24 медали, из них 7 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. В чемпионате России наши спортсмены выиграли 6 титулов чемпионов России, 4 – вице-чемпионов и 4 бронзовых медали. В итоге, на чемпионат и первенство Европы в Казань поедут срезу 14 новосибирских бойцов. Кроме чемпионата и первенства России, в которых имеют право принимать только обладатели чёрных поясов, в столице Татарстана прошёл и «Фестиваль цветных поясов». Это всероссийские соревнования, в которых принимают участие начинающие единоборцы, не достигшие ещё заветного чёрного пояса. Здесь успехи юных мастеров «ударного пути», как свободно можно перевести название восточного единоборства «тхэквондо», тоже значительны. Ребята из Новосибирской области завоевали 8 медалей, из которых 1 золотую, 2 серебряные и 5 бронзовые! Всех наших победителей и призёров к этому всероссийскому форуму готовили Эмзари Трунин, Константин Юриков, Андрей Максюта, Роман Базанов и Найля и Рафаэль Садиевы. А теперь самое главное: подобные старты сильнейших российских тхэквондистов по версии ГТФ, вслед за Казанью, в апреле следующего года может принять и Новосибирская область. Заявка уже подана. Ждём решения, которое будет озвучено этим летом. Использованы материалы, предоставленные федерацией тхэквондо ГТФ Новосибирской области.