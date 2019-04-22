Вологжане завоевали медали на чемпионате России по фехтованию лиц с поражением ОДА - Советский спорт
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22 апреля 2019 13:09Вологодская область

Вологжане завоевали медали на чемпионате России по фехтованию лиц с поражением ОДА

С 15 по 21 апреля 2019 года в г. Лобне состоялся чемпионат России по фехтованию лиц с поражением ОДА, в котором приняли более 90 спортсменов из 13 регионов России. Спортсмены выступали  в личном и командном зачетах на рапирах, шпагах, саблях, в категориях А, В, С среди мужчин и женщин.

Сборную команду Вологодской области представляли Курзин Александр (МС МК), Беляев Дмитрий (МС МК), Сметанина Евгения, Фомичев Алексей под руководством тренера О.И. Курзиной.

Курзин Александр выступал в категории «В», в упражнении «сабля» в предварительном туре выиграл 6 из 7 боев на 5 ударов. В 1/4 финала он выиграл у Логутенко Александра (г. Новосибирск) со счетом 15-3, в полуфинале в упорной борьбе он проиграл Хаматшину Тимуру (г. Уфа) со счетом 13-15 и занял третье место.

В упражнении «шпага» Александр, победив спортсмена из г. Москвы Сухотеплого Олега со счетом 15-14, вышел в четвертьфинал, в котором встретился с действующим чемпионом России Кузюковым Александром, ЗМС (г. Омск), но уступил ему со счетом 11-9, став бронзовым призером соревнований.

Беляев Дмитрий среди мужчин категории "С" в личных соревнованиях на шпаге отлично провел предварительный турнир на 5 уколов, выиграв у всех соперников в своей группе со счетом 5-0. В туре на выбывание он победил Баринова Сергея, ЗМС (г. Москва) со счетом 15-12, Лукьянова Николая, МС МК (Московская область) со счетом 15-12, Логутенко Александра, ЗМС (Новосибирск) со счетом 15-13, став чемпионом России. В упражнении «рапира» Дмитрий занял 5 место.

Фомичев Алексей выступал в категории «А», в личных соревнованиях на шпаге в предварительном турнире выиграл 3 из 5 боев, в 1/16 финала он победил Хупения Павла (г. Москва) со счетом 15-12, а в 1/8 финала - Щербакова Вадима (г. Санкт-Петербург) со счетом 15-12. За выход в 1/4 финал Алексей фехтовал с Юсуповым Артуром, МС МК (Краснодарский край) и проиграл ему со счетом 15-3. В итоге Алексей занял 8 место. В соревнованиях на сабле Алексей занял 17 место.

Сметанина Евгения, которая дебютировала на этом чемпионате России, выступала в категории «В». В личных соревнованиях на шпаге в предварительном турнире выиграла 2 боя из четырех, в 1/4 финала она проиграла опытной спортсменке из г. Новосибирска Алексеевой Нине со счетом 10-3 и в итоге заняла 5 место. В соревнованиях на сабле Евгения заняла 9 место

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