В Казани стартовала футбольная любительская лига

В торжественной церемонии открытия со словами напутствия выступил заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров и президент КФЛЛ Алексей Шуваров.
В межсезонье КФЛЛ провели огромную работу, в результате чего удалось сохранить все четыре дивизиона команд. В этом сезоне в КФЛЛ примет участие 76 коллективов, которые сыграют в своих дивизионах 2 круга. Игры пройдут до ноября.
Для Серий «А» и «Б» календарь будет сформирован на весь сезон. Это сделано, во-первых, для болельщиков, которые смогут воочию наблюдать несколько игр подряд с участием сильных команд. А во-вторых, для самих участников соревнований, получивших возможность лицезреть матчи прямых конкурентов.
На стадионах, принимающих матчи Лиги, обновлен весь инвентарь. А с лицами, причастными к организации игр, проведена разъяснительная работа. Это судьи, делегаты, врачи, операторы и др. Закуплены новые камеры, которые позволят смотреть матчи в записи, если не в HD качестве, то близкому к нему.
На некоторых матчах в течение сезона будет протестирована всеми желаемая система VAR. Система VAR постепенно будет внедряться во все игры регулярного чемпионата КФЛЛ.
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