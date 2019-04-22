В Доме Рональда Макдональда пройдёт жеребьевка городского турнира по мини-футболу - Советский спорт
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22 апреля 2019 13:58Татарстан

В Доме Рональда Макдональда пройдёт жеребьевка городского турнира по мини-футболу

22 апреля в 16:30 в Доме Рональда Макдональда пройдёт жеребьёвка городского турнира по мини-футболу среди любительских команд Лиги БФЛ.

Детям из онкологического отделения ДРКБ предстоит распределить соперников в играх на вылет и определить дальнейший сценарий соревнований собственными руками.

Кроме жеребьёвки для детей устроят футбольные соревнования с призами, аниматорами и пригласят настоящего футбольного фристайлера, который покажет невероятные трюки с мячом и проведёт мастер-класс.

На протяжении трёх лет Большая футбольная лига выявляет лучших футболистов как среди корпоративных, так и среди любительских команд.

В турнирах от БФЛ уже принимали участие команды от крупных бюджетных и коммерческих учреждений: Казанское высшее-военное танковое училище, КЮИ МВД, Республиканский наркологический диспансер (РНД), Казанский государственный медицинский университет (КГМУ), Казанское отделение национального банка РФ, Детская республиканская клиническая больница (ДРКБ), Профсоюз работников промышленности (РОСПРОФПРОМ), компания ТЭКО, «Элекон», «Эникс», ЗМК и Татспиртпром.

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