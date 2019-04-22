Рустам Фатхутдинов выиграл первый этап Российской серии кольцевых гонок

Молодой казанский пилот команды AG Team заявил о претензиях на титул в первенстве S1600 Юниор. В квалификации Рустам Фатхутдинов, был быстрее своих конкурентов. В субботу на мокром асфальте Рустам выиграл первую гонку, а вот его соперники по квалификации оказались за пределами подиума. На второй день Рустам снова стал лучшим, а главные соперники турнира из команды Академии ралли на таких же Volkswagen Polo получили награды за второе и третье место. В командном зачете лидирует команда AG Team.

В самом зрелищном классе Туринг стартовали 24 участника. Это рекорд в истории СМП РСКГ. Главный класс Российской серии кольцевых гонок может стать примером для всех двадцати национальных чемпионатов, которые проводятся по требованиям TCR во всем мире.

Республику Татарстан в чемпионате представляли 8 пилотов. Чемпион прошлого года Дмитрий Брагин (Taif Motorsport) за новейшим гоночным хэтчбеком Hyundai i30 N начал борьбу за четвертый чемпионский титул. А дебютировавший, после четырёхлетнего летнего перерыва, Павел Кальманович (AG Team) за рулем Audi RS3 LMS вошел в Топ-10 лучших пилотов по итогу первого этапа на автодроме «Крепость Грозная».