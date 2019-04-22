Основоположники отдыхают

В минувшие выходные на родине каратэ - во дворце спорта японской столицы Мусашиномори (Musashinomori Sports Plaza) одновременно прошли сразу несколько крупных международных турниров по каратэ, в том числе чемпионат мира у женщин, а также юношеское и юниорское первенство мира по каратэ киокушинкай среди юниоров и юниорок. Юная спортсменка из Мостовского района Екатерина Козлова всего месяц назад на Кубке России ворвалась во «взрослую» категорию. И вот она уже с золотой медалью стоит на мировом пьедестале среди женщин. Причем победу в весовой категории до 55 кг одержала с оценками и досрочно. Тренирует Екатерину Сергей Тихонов. На первенстве мира среди юниоров 16-17 лет в категории до 75 кг «золото» завоевал 17-летний Андрей Мироненко (тренер – Самвел Казарян), а в категории до 65 кг Сергей Сейсян завоевал «серебро» (тренер Аркадий Цатурян). Спортивная делегация Южно-Российской федерации каратэ киокушинкай возвращается в самолетом Краснодар 23 апреля в 21 час.
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