"Олимп-2006" завоевал бронзовые награды

8 сильнейших команд России и Беларуси участвовали в турнире.
Команда "Олимп" обыграла две команды г. Минска со счетом 4:3 и 5:0, в матче за бронзу обыграли команду Минской области 10:4.
Молодцы хоккеисты Вологодского района, смогли показать хороший хоккей и стать бронзовыми призерами такого значимого турнира.
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