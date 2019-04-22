"Олимп-2006" завоевал бронзовые награды - Советский спорт
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22 апреля 2019 15:24Вологодская область

"Олимп-2006" завоевал бронзовые награды

Команда по хоккею "Олимп-2006" завоевала бронзовые награды на международном турнире "Россия-Беларусь" в рамках Спартакиады Союзных городов в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в г. Дмитрове, который проходил с 15 по 20 апреля 2019 г.

8 сильнейших команд России и Беларуси участвовали в турнире.

Команда "Олимп" обыграла две команды г. Минска со счетом 4:3 и 5:0, в матче за бронзу обыграли команду Минской области 10:4.

Молодцы хоккеисты Вологодского района, смогли показать хороший хоккей и стать бронзовыми призерами такого значимого турнира.

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