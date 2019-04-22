В Казани пройдет полуфинал Кубка по боксу им. Президента РФ В.В. Путина

На этом знаковом вечере бокса в первом среднем весе в ринге сойдутся, Александр Шаронов из Магнитогорска и Александр Иванов, выступающий за подмосковный Подольск.
Победитель этого боя примет участие в финале Кубка по боксу им. Президента РФ В.В.Путина, который состоится 22 июля на Красной площади Москвы.
Главным противостоянием вечера, станет бой между ни разу не побежденным россиянином Романом Андреевым (№1 в рейтинге WBO) и профи из США Демаркусом Корли (чемпион мира WBO 2001-2003 г.).
В андеркарте турнира запланированы рейтинговые бои профессионала из Казани Федора Глазкова, а также 4 других, начинающих свою профессиональную карьеру, татарстанских мастеров бокса: Эмира Басирова, Антона Зайцева, Виталия Пермякова и уроженца Казахстана, с недавних пор представляющего нашу республику, Ернара Ерназарулы.
Прямые трансляции поединков будут производиться на федеральном телеканале «МАТЧ ТВ БОЕЦ», а также других тематических телеканалах.
Организаторами этого знакового боксерского события пройдет при поддержке Федерации бокса России и Федерация бокса РТ.
Взвешивание турнира состоится 15 мая 2019 года.
Начало турнира в 17:00. Основные бои начнутся в 19:00.
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