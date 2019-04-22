Республика Коми занимает седьмое место в рейтинге регионов, лидирующих в антидопинговой деятельности - Советский спорт
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22 апреля 2019 17:39Республика Коми

Республика Коми занимает седьмое место в рейтинге регионов, лидирующих в антидопинговой деятельности

Республика Коми оказалась в десятке регионов, лидирующих в антидопинговой деятельности. В обновленном рейтинге агентства «РУСАДА» Коми заняла седьмое место в списке субъектов России, ведущих наиболее активную борьбу со спортивными нарушениями в данной сфере.

Лидирует в рейтинге антидопинговой деятельности Белгородская область, второе место занимает Красноярский край, на третьем месте идет Курская область. В числе худших оказались Сахалинская область, республики Калмыкия и Дагестан. На последнем месте в рейтинге располагается республика Тыва.

Рейтинг, который обновляется каждый месяц, демонстрирует объем выполняемой антидопинговой работы в каждом субъекте Российской Федерации и дает возможность регионам на одинаковом уровне реализовывать антидопинговые образовательные программы. Рейтинг составляется по следующим критериям оценки: план-график, раздел "антидопинг" на сайте регионального органа, ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях, соглашение с РУСАДА о сотрудничестве и ответственный специалист за антидопинговое обеспечение.

«Республика Коми уделяет огромное внимание проблеме борьбы с допингом. Пропаганда «чистого спорта» ведется различными способами и методами. Причем в этом процессе задействованы все стороны – начиная с самых юных спортсменов начального уровня подготовки и заканчивая тренерами, врачами, родителями. И сегодняшнее место в рейтинге регионов РУСАДА - результат нашего достаточно серьезного отношения к антидопинговой деятельности в республике», - подчеркнул министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

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