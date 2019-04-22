Сабинские спортсмены стали победителями Сельской спартакиады по волейболу

В соревнованиях приняли участие 10 команд муниципальных районов республики. Общий охват участников составил более 100 человек.
Места распределились следующим образом:
1 место Сабинский район
2 место Буинский район
3 место Сармановский район
4 место Арский район
5 место Мамадышский район
6 место Актанышский район
7 место Алексеевский район
8 место Кукморский район
9 место Мензелинский район
10 место Дрожжановский район
Победители соревнований были награждены дипломами, медалями и кубками.
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