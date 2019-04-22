Сабинские спортсмены стали победителями Сельской спартакиады по волейболу - Советский спорт
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22 апреля 2019 18:19Татарстан

Сабинские спортсмены стали победителями Сельской спартакиады по волейболу

С 18 по 21 апреля в г. Мамадыш Министерством спорта РТ совместно с Физкультурно-спортивным обществом «Уныш» РТ были проведены финальные соревнования Чемпионата РТ по волейболу среди мужских команд сельских районов по программе XVI-ой сельской Спартакиады «Сәламәтлек» РТ.

В соревнованиях приняли участие 10 команд муниципальных районов республики. Общий охват участников составил более 100 человек.

Места распределились следующим образом:

1 место Сабинский район

2 место Буинский район

3 место Сармановский район

4 место Арский район

5 место Мамадышский район

6 место Актанышский район

7 место Алексеевский район

8 место Кукморский район

9 место Мензелинский район

10 место Дрожжановский район

Победители соревнований были награждены дипломами, медалями и кубками.

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