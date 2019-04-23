В Казани подвели итоги чемпионата и первенства России по тхэквондо ГТФ

17-22 апреля в Казани прошли чемпионат и первенство России по тхэквондо ГТФ. Общая численность участников составила более 2000 человек. Четыре дня лучшие спортсмены из 52 регионов нашей страны боролись за награды и путёвки на чемпионат и первенство Европы, которые пройдут в июне в Казани. По итогам проведенных турниров будет сформирована сборная команда, которая представит Россию на европейской арене.
По результатам соревнований в общекомандном зачёте места распределились следующим образом:
1 место – Сборная команда Самарской области;
2 место – Сборная команда Москвы;
3 место – Сборная команда Краснодарского края.
Помимо чемпионата и первенства России в Казани впервые в стране были проведены соревнования по адаптивному тхэквондо.
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