Казань примет матчи Суперкубка России по хоккею на траве

В этом году впервые в отечественном хоккее на траве будем разыгран Суперкубок России. За новый трофей поборются победитель чемпионата страны и обладатель Кубка России. Обладатель первого Суперкубка определится в единственном матче, как среди мужских, так и среди женских команд.
Матчи Суперкубка среди мужчин и женщин состоятся 27 апреля в Казани, на поле Центра хоккея на траве.
В борьбе за Суперкубок России в 15:00 сойдутся мужские клубы «Динамо-Казань» и «Динамо-Электросталь» и в 17:00 – женские клубы «Динамо-Гипронииавиапром» (Казань) и «Динамо-ЦОП Москомспорт» (Москва).
Сразу за Суперкубком на поле ЦХТ начнутся игры Кубка России среди мужчин и женщин. Розыгрыш Кубка России пройдет с 29 апреля по 6 мая.
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