В Шуе прошел шахматный турнир памяти Евгения Бальмонта - Советский спорт
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23 апреля 2019 11:15Ивановская область

В Шуе прошел шахматный турнир памяти Евгения Бальмонта

Традиционный шахматный турнир памяти Евгения Сергеевича Бальмонта прошел в минувшие выходные на базе Шуйского филиала Ивановского государственного университета.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Шуи, Иванова, Фурманова, Приволжска, Южи, Палеха, Коврова и Ярославля. Победителем в общекомандном зачете стал Игорь Кутыров из Иваново. Вторым стал Михаил Беляев из Фурманова. Замкнула тройку Анастасия Каузова из Приволжска. Среди ветеранов весь пьедестал почета завоевали представители Иванова: первое место досталось Николаю Канецкому, второе – Николаю Ведрову, третье – Валерию Сычеву. У женщин наилучший результат показала приволжская спортсменка Ксения Горохова. У старших школьников не было равных Дмитрию Ершову из Приволжска. Спортсмен из Коврова – Андрей Татарский стал победителем среди младших школьников.

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