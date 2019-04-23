Ольга Павлова: «Мировая серия FINA даст мощный толчок синхронному плаванию в Татарстане»

Накануне во Дворце водных видов спорта Казани грандиозным гала-концертом завершилась Мировая серия FINA по синхронному плаванию, которую столица Республики Татарстан приняла впервые. Также параллельно здесь провели чемпионат России по синхронному плаванию.

Сборная команда Татарстана поздравила всех участников и гостей международного мероприятия красочным номером «Туган як», посвященным родному края.

У республиканских спортсменов по итогам соревнований 3 место в новой дисциплине «Хайлайт» (акробатические элементы) и 2 место в смешанных дуэтах, которое принесли Анна Гордеева и Артур Коршунов.

В целом для российских синхронисток – старты в Казани оказались весьма успешными. В копилке их трофеев медали практически по каждому дню соревнований.

Как отметила Ольга Павлова, главный соорганизатор мероприятия, депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» и председатель Попечительского совета Федерации синхронного плавания Татарстана - Мировая серия FINA даст мощный толчок развитию синхронного плавания в республике.

«Благодаря легендарному тренеру сборной России Татьяне Покровской - впервые мы провели данное международное мероприятие в новом формате – мы вывели его за привычные рамки спортивных стартов и сделали акцент на образовательном направлении. Так как заинтересованы в развитии кадров для своего вида спорта. В рамках образовательного модуля казанского Центра FINA прошёл семинар для тренеров по синхронному плаванию, по итогам которого 32 тренера Республики Татарстан получили сертификат FINA. Параллельно прошла и Школа FINA для судей, по итогам обучения в которой 11 судей, в том числе 6 из Татарстана сдали квалификационный экзамен», - отметила Павлова.

По ее убеждению, это будет способствовать более качественной работе в секциях и школах на местах, а также повышению уровня региональных соревнований. Вместе с тем, на нововведения от Татарстана обратили внимание и технические эксперты FINA, а кроме того, они смогли оценить потенциал республики в развитии синхронного плавания.

«Благодаря Президенту Татарстана и партии «Единая Россия» ежегодно в республике строятся плавательные бассейны, открываются отделения синхронного плавания в спортшколах больших городов и отдаленных сельских районов. Члены сборной команды региона лидируют на федеральных и международных стартах, а в этом сезоне вошли в сборную России. Мы мечтаем об Олимпийском золоте для Татарстана и уверенно идем к своей цели», - добавила Ольга Павлова.

Напомним, центр развития водных видов спорта открыт в Казани в сентябре 2018 года совместно Международной федерации плавания (FINA) и Всероссийской федерацией плавания после церемонии подписания договора о сотрудничестве с Республикой Татарстан, субъектом Российской Федерации, от имени которого выступило Министерство спорта страны.

В 2019 году состоится восемь этапов Мировой серии по синхронному плаванию, которые примут Париж (Франция, 28 февраля-3 марта), Александруполис (Греция, 4-7 апреля), Казань (Россия, 19-21 апреля), Токио (Япония, 27-29 апреля), Пекин (Китай, 4-6 мая), Гринсборо (США, 24-26 мая), Квебек (Канада, 30 мая-1 июня) и Барселона (Испания, 31 мая-2 июня).

Лучшие сборные по сумме этапов в каждой дисциплине выступят в Супер-финале!

Трёхдневная спортивная программа включала: группы (техническая и произвольная программы), соло (техническая и произвольная программы), дуэты, смешанные дуэты (техническая и произвольная программы), комбинированную программу, акробатическую группу.

Ранее столица Татарстана принимала международные соревнования по синхронному плаванию в рамках чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта в 2015 году, всемирной Универсиады в 2013 году, в 2016 году - первенство мира по синхронному плаванию. В 2013, 2014 и 2018 годах в Казани проходил чемпионат России по синхронному плаванию.