Ольга Павлова: «Мировая серия FINA даст мощный толчок синхронному плаванию в Татарстане» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2019 11:16Татарстан

Ольга Павлова: «Мировая серия FINA даст мощный толчок синхронному плаванию в Татарстане»

У республиканских спортсменов по итогам соревнований 3 место в новой дисциплине «Хайлайт» и 2 место в смешанных дуэтах.

Накануне во Дворце водных видов спорта Казани грандиозным гала-концертом завершилась Мировая серия FINA по синхронному плаванию, которую столица Республики Татарстан приняла впервые. Также параллельно здесь провели чемпионат России по синхронному плаванию.

Сборная команда Татарстана поздравила всех участников и гостей международного мероприятия красочным номером «Туган як», посвященным родному края.

У республиканских спортсменов по итогам соревнований 3 место в новой дисциплине «Хайлайт» (акробатические элементы) и 2 место в смешанных дуэтах, которое принесли Анна Гордеева и Артур Коршунов.

В целом для российских синхронисток – старты в Казани оказались весьма успешными. В копилке их трофеев медали практически по каждому дню соревнований.

Как отметила Ольга Павлова, главный соорганизатор мероприятия, депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» и председатель Попечительского совета Федерации синхронного плавания Татарстана - Мировая серия FINA даст мощный толчок развитию синхронного плавания в республике.

«Благодаря легендарному тренеру сборной России Татьяне Покровской - впервые мы провели данное международное мероприятие в новом формате – мы вывели его за привычные рамки спортивных стартов и сделали акцент на образовательном направлении. Так как заинтересованы в развитии кадров для своего вида спорта. В рамках образовательного модуля казанского Центра FINA прошёл семинар для тренеров по синхронному плаванию, по итогам которого 32 тренера Республики Татарстан получили сертификат FINA. Параллельно прошла и Школа FINA для судей, по итогам обучения в которой 11 судей, в том числе 6 из Татарстана сдали квалификационный экзамен», - отметила Павлова.

По ее убеждению, это будет способствовать более качественной работе в секциях и школах на местах, а также повышению уровня региональных соревнований. Вместе с тем, на нововведения от Татарстана обратили внимание и технические эксперты FINA, а кроме того, они смогли оценить потенциал республики в развитии синхронного плавания.

«Благодаря Президенту Татарстана и партии «Единая Россия» ежегодно в республике строятся плавательные бассейны, открываются отделения синхронного плавания в спортшколах больших городов и отдаленных сельских районов. Члены сборной команды региона лидируют на федеральных и международных стартах, а в этом сезоне вошли в сборную России. Мы мечтаем об Олимпийском золоте для Татарстана и уверенно идем к своей цели», - добавила Ольга Павлова.

Напомним, центр развития водных видов спорта открыт в Казани в сентябре 2018 года совместно Международной федерации плавания (FINA) и Всероссийской федерацией плавания после церемонии подписания договора о сотрудничестве с Республикой Татарстан, субъектом Российской Федерации, от имени которого выступило Министерство спорта страны.

В 2019 году состоится восемь этапов Мировой серии по синхронному плаванию, которые примут Париж (Франция, 28 февраля-3 марта), Александруполис (Греция, 4-7 апреля), Казань (Россия, 19-21 апреля), Токио (Япония, 27-29 апреля), Пекин (Китай, 4-6 мая), Гринсборо (США, 24-26 мая), Квебек (Канада, 30 мая-1 июня) и Барселона (Испания, 31 мая-2 июня).

Лучшие сборные по сумме этапов в каждой дисциплине выступят в Супер-финале!

Трёхдневная спортивная программа включала: группы (техническая и произвольная программы), соло (техническая и произвольная программы), дуэты, смешанные дуэты (техническая и произвольная программы), комбинированную программу, акробатическую группу.

Ранее столица Татарстана принимала международные соревнования по синхронному плаванию в рамках чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта в 2015 году, всемирной Универсиады в 2013 году, в 2016 году - первенство мира по синхронному плаванию. В 2013, 2014 и 2018 годах в Казани проходил чемпионат России по синхронному плаванию.

21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
22/04 16:30Футбол
100 голов Дзюбы – ошибка. На самом деле он забил 99!После матча «Краснодар» – «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
23/04 11:00Футбол
Андрей Талалаев: «Нижний Новгород» давно бы вышел в РПЛ, если б захотел«Советский спорт» пообщался с новым главным тренером подмосковных «Химок».
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
22/04 16:00Футбол
РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фондГлавными темами традиционной пресс-конференции РПЛ по итогам 24-го тура РПЛ стала посещаемость матчей, помощь Тамбову и резервные стадионы.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
22/04 15:30Футбол
Нескучный суд на Кокориным и Мамаевым, Карпин победитель, Мбаппе против Пеле. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 23 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
22/04 13:00Хоккей
Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ?«Советский спорт» – о четырех ярких представителях своего поколения, которые входят в пору хоккейной зрелости.
22/04 21:00Хоккей
Скудра – в «Тракторе». Будет закручивать гайки?Когда все цивилизованное человечество уже собиралось на честно заработанные ими выходные, на официальном сайте челябинского «Трактора» появилось сообщение о том, что главным тренером команды назначен Петерис Скудра. А ведь это ни что иное, как смена эпох. 
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
22/04 22:00Футбол
Владимир Быстров: Я тоже дрался в барах (эксклюзив!)Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
23/04 07:40Хоккей
Овечкин снова начудил, Радулов вышел в следующий раунд. Это была жаркая ночь!Итоги дня НХЛ в обзоре «Советского спорта».
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
21/04 20:00Хоккей
Потренировались на звездных. Юниорская сборная России уступила американцамНа чемпионате мира среди юниоров (игроки до 18 лет) наша команда дала бой фавориту сборной США (3:6), но сохранила шансы на второе место в группе.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
22/04 07:30Хоккей
«Бостон» и «Сан-Хосе» – красавцы! Они затащили серии в седьмые матчиВ двух сериях первого раунда все решится в седьмой игре.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
22/04 20:45Футбол
Это английский футбол: арбитр добавил 13 минут и хозяева вырвали победу!Сегодня в матче чемпионшипа «Дерби Каунти» - КПР арбитр добавил 13 минут (!) к основному времени. Хозяева победили 2:0. Первый гол «Дерби» забил на 94-й минуте, второй на 101-й.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
Новости
11:55 Футбол Александр Григорян: Тяжело было бросать ЦСКА, но я получил великолепный шанс в «Тамбове»
11:45 Биатлон Сергей Чепиков: Сборная России начнет подготовку к сезону после майских праздников
11:44 Хоккей Илья Сорокин: Силы на чемпионат мира остались
11:38 Баскетбол Американская телеведущая подала в суд на тренера «Сакраменто», обвинив его в домогательствах
11:33 Футбол Евгений Савин: У Кокорина в «Анжи» зарплата была как городской бюджет
11:27 Греко-римская борьба Темнокожий украинский борец хотел бы стать президентом, как Обама
11:16 Футбол «Барселона» хочет продлить контракт с Видалем
11:02 Хоккей Александр Овечкин: Мы знаем, как играть седьмые матчи
10:58 Футбол СМИ: «ПСЖ» хочет купить Икарди на место Кавани
10:41 ММА Хохолов выиграл юниорский чемпионат мира по джиу-джитсу
10:35 Хоккей Рирден – об отмене гола Овечкина: Это решение не может быть предметом для споров (видео)
10:28 Футбол «Манчестер Сити» готов купить Родри из «Атлетико» за 70 млн евро
10:16 Футбол Источник: Между футболистами «Манчестер Юнайтед» произошла перепалка после матча с «Эвертоном»
10:05 Биатлон Анатолий Хованцев: В резерве сборной России больше не будет «ветеранов»
09:56 Баскетбол «Финикс» отправил в отставку главного тренера Кокошкова
09:46 Футбол Фегор Огуде: Сложно вдесятером противостоять «Спартаку»
09:39 Хоккей Рыбин покинул «Салават Юлаев»
09:27 Футбол Мацей Рыбус: У «Локомотива» не получается показывать хороший футбол с первых минут
09:17 ММА Порье – о бое с Нурмагомедовым: Я сделаю дыры там, где их нет
09:11 Футбол Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика