Фехтовальщики поборются за Кубок региона - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2019 11:16Омская область

Фехтовальщики поборются за Кубок региона

Кубок Омской области пройдет с 26 по 28 апреля на двух спортивных площадках.

Шпажисты выяснят отношения на базе СДЮСШОР № 12 имени заслуженного тренера России Оганеса Крикорьянца (ул. Магистральная, 45). Состязания, в которых примут участие около сотни спортсменов, начнутся в 15:00 в пятницу, 26 апреля. Днем позже, 27 апреля, в 10:00 состоится торжественная церемония открытия турнира. Основными претендентами на победу станут, конечно, спортсмены, совсем недавно выступавшие на чемпионате России за Омскую область. Денис Степанов, Николай Крикорьянц, Никита Шикирун и Егор Гаврилов стали на главных стартах страны шестыми. Еще около 70-ти представителей отделения сабли вступят в борьбу за награды 28 апреля в 10:00. Соревнования саблистов будут проходить на базе спортивного комплекса «Юность» (ул. Богдана Хмельницкого, 223).

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