Виктория Каширская стала чемпионкой Европы по боулингу

В Вене завершился юношеский чемпионат Европы по боулингу, в котором приняли участие 160 спортсменов из 27-ми стран.

В составе российской национальной сборной выступили спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Омска. Наш регион представляла чемпионка Сибирского федерального округа и победительница всероссийских турниров Виктория Каширская. Омичка выступала в трех видах программы: личном, парном и командном зачетах.

Отличный результат наша спортсменка показала в личном зачете, став чемпионкой Европы! В квалификации, где участвовали 65 спортсменок, Виктория поделила первое место с немкой Нэле Найхюзен, набрав по 1260 очков после 6-ти игр (лучший результат – 243 очка в третьей игре). Таким образом, войдя в четверку лучших, Каширская попала в полуфинал соревнований.

В полуфинале Виктории противостояла норвежка Андреа Квернхусклоккен, но должного сопротивления оказать не смогла – 209 на 162. В решающей игре омичка встретилась с мальтийкой Сарой Хьюреб и также ее победила – 193 на 172.

– Конкуренция на турнире была невероятной, – вспоминает Виктория. – В Австрии выступало большое количество очень сильных игроков из Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландов, которые уже имеют определенный опыт в международных турнирах. Честно говоря, перед чемпионатом мы ни на что особо не надеялись, так как после недавнего первенства мира во Франции у меня начались проблемы с рукой, из-за чего я даже не могла поднять шар. Пришлось на долгое время отказаться от тренировок и приехать на Европу практически неподготовленной. Тем не менее я выиграла и очень рада.

Добавим, что в командном турнире у женщин Виктория Каширская вместе с Полиной Шутовой, Василисой Рудаковой и Марией Белинской стали седьмыми, а в парном разряде вместе с Василисой Рудаковой омичка замкнула десятку лучших.