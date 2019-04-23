«Приз Ковалёвых» отметил совершеннолетие!

Забег проходил в воскресенье, 21 апреля. На старт вышли более 350 любителей бега и здорового образа жизни.

– В последние годы это стабильное наше число участников, – рассказал один из организаторов забега Василий Ковалёв. – Сегодня «Приз Ковалёвых» стартует в 18-й раз, впервые мы провели эти соревнования в 2002 году. И с тех пор они стали нашей хорошей и доброй традицией. Главная наша миссия – это сделать праздник для наших друзей – спортсменов и любителей бега. Конечно, есть в забеге и спортивная составляющая, ведь на старт выходят лучшие легкоатлеты Омской области. Не раз побеждала у нас Марина Ковалёва, надевали золотые медали Александру Бутрамееву, Борису Захарову и другим омским бегунам. Для них наш старт – один из этапов подготовки к главным соревнованиям нового легкоатлетического сезона.

Бегуны преодолевают 6,8-километровую дистанцию. Для кого-то из участников она проходит «на одном дыхании», а для других может стать и довольно долгой.

– Я сегодня впервые бежал вместе с дочкой, – улыбается Андрей Пирожков и указывает на спящего в коляске младенца. – Видимо, малышка подустала и решила вздремнуть. Но это ведь ее первые официальные соревнования, так что она заслужила право отдохнуть (смеется).

Татьяна Дунст в этот день пришла в парк в компании друзей-спортсменов. Девушка уже второй раз принимает участие в забеге и, кажется, не собирается останавливаться.

– Очень интересные соревнования, – считает Татьяна. – Здесь собираются довольно сильные легкоатлеты, конкуренция на трассе очень высокая, а это позволяет четко оценить свои собственные силы, свою подготовку.

А вот Матвей Кац смело может называть себя «ветераном» забега. В «Призе Ковалёвых» он участвует с года его основания.

– Всегда с удовольствием прихожу сюда и участвую в этих состязаниях, – рассказывает Матвей. – Александр Иванович и Василий Александрович Ковалёвы – это настоящие энтузиасты, которые любят свое дело, живут спортом и делают этот забег по-настоящему профессиональным, но в то же время очень теплым и дружественным.

Первым среди мужчин дистанцию удалось преодолеть студенту СибГУОР Андрею Ушакову, показавшему результат 22 минуты и 19 секунд. Всего 17 секунд ему уступил Станислав Горденко из клуба «RunMaster» (22 минуты и 36 секунд). Третьим на финише был преподаватель СибГУФКа Александр Бутрамеев (23 минуты и 18 секунд).

– Со старта мы убежали вдвоем, – вспоминал события на трассе победитель. – Соперник у меня был очень скоростной, я знаю, что у него хорошие результаты на более коротких дистанциях. Пришлось «переключиться» в середине дистанции, чтобы «скинуть» его на финише. И получилось! Честно говоря, я сегодня очень хотел выиграть. У меня уже давно не было побед, поэтому я, конечно, очень доволен результатом. Сейчас готовлюсь к сезону, впереди чемпионат Сибири, Россия. Работы еще очень много!

У женщин и на этот раз не нашлось равных омской приме Марине Ковалёвой – 23 минуты и 41 секунда.

– Шестой раз принимаю участие в этом забеге. И шестой раз выигрываю, – улыбалась Марина после награждения. – Конечно, приятно побеждать. Это один из моих любимых весенних стартов. Здесь всегда приятная атмосфера. Кроме того, мой сегодняшний результат подтверждает, что я набрала неплохую форму. Ведь уже через две недели мне предстоит участвовать в чемпионате России по марафону в Казани.

Серебряная награда досталась Олесе Сырьевой из команды УФСИН (25 минут и 4 секунды). «Бронзу» завоевала Анастасия Няшина, преодолевшая дистанцию за 26 минут и 18 секунд.