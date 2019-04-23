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Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2019 11:19Омская область

Чемпионы за столом

Победителем областных соревнований по динамичной пирамиде стал Александр Сапунов.  

Чемпионат региона по бильярдному спорту в дисциплине «Динамичная пирамида» состоялся в минувшие выходные в клубе «RUSSКИЙ». В борьбу за награды вступили 25 спортсменов. В субботу, 20 апреля, судьи определили восьмерку сильнейших, а на следующий день состоялись четвертьфинальные, полуфинальные и финальный поединки.

В главной игре за столом сошлись Александр Сапунов и Иван Гусаров. Она до последних мгновений держала в напряжении всех собравшихся. Спортсмены поочередно выходили вперед и сравнивали счет. В итоге «золото» удалось завоевать Александру Сапунову, победившему со счетом 5:3. Бронзовые награды завоевали Максим Кульбач и Александр Сериков.

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