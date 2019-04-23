В Сыктывкаре IX летняя Спартакиада учащихся России начнется с первенства СЗФО по тяжелой атлетике

В её рамках в пятницу, 26 апреля, на базе спортивной школы олимпийского резерва №2 стартует первенство Северо-Западного федерального округа по тяжелой атлетике.

В турнире примут участие более ста человек из семи регионов: Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Новгородской областей и Республики Коми. Как сообщили главный судья Дмитрий Наговицын и тренер региональной сборной Евгений Костин, на этих соревнованиях девушки и юноши выступят вместе и будут разделены лишь весовыми категориями.

«На первенство возлагаем большие надежды, ждем от участников новых рекордов. Хочется отметить хорошую явку сильных спортсменов. Это, конечно, представители Санкт-Петербурга, Калининградской области. Но и наши ребята должны будут доказать свое мастерство и пройти в финал, который состоится в июле в Белгороде», - пояснил Дмитрий Наговицын.

Также в рамках летней Спартакиады в мае Сыктывкар примет первенство Северо-Запада страны по вольной борьбе. Уже сейчас ожидается участие команд из семи регионов.

«Спартакиада учащихся, безусловно, одно из главных соревнований для юных спортсменов нашей страны. Для многих - это еще и шаг к новым вершинам. Проведение региональных и окружных этапов в Республики Коми дает возможность более ярко проявить себя нашим спортсменам. К тому же дополнительный инструмент в пропаганде занятием спорта и здорового образа жизни среди детей», - отметил министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

Напомним, что IX летняя Спартакиада учащихся России проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года «О регулярном проведении начиная с 2015 года Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди различных групп и категорий населения».

Спартакиада проводится с целью развития и популяризации видов спорта, включенных во всероссийский реестр видов спорта в Российской Федерации, сохранения традиций проведения комплексных спортивных соревнований для юношества и молодежи, повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства российских спортсменов. Соревнования будут проводится по 42 видам спорта.