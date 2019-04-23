Четыре татарстанских команды вышли в финал Всероссийских соревнований по регби-7 среди студентов - Советский спорт
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23 апреля 2019 11:24Татарстан

Четыре татарстанских команды вышли в финал Всероссийских соревнований по регби-7 среди студентов

В Санкт-Петербурге будут формироваться сборные команды России для участия в летней Всемирной Универсиаде 2019 года.

20 апреля в Ульяновске прошел чемпионат Приволжского федерального округа по регби-7 среди высших учебных заведений.

В мужском турнире первое место заняли студенты из Перми, обыгравшие в финале команду Казанского государственного аграрного университета. Бронзовые медали у студентов Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

В женском турнире не было равных девушкам Поволжской академии. Второе место у студенток Казанского государственного медицинского университета, а третье у хозяев турнира – студенток Ульяновска.

Все 4 татарстанские команды-призеры отобрались на финал Всероссийских соревнований в Санкт-Петербурге. Именно там будут формироваться сборные команды России для участия в летней Всемирной Универсиаде 2019 года.

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