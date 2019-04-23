В «Альбатросе» вновь пройдет «Эстафета Победы» - Советский спорт
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23 апреля 2019 13:45Омская область

В «Альбатросе» вновь пройдет «Эстафета Победы»

Праздник плавания, посвященный годовщине Великой Победы, состоится 5 мая.

Впервые плавательную «Эстафету Победы» организовали в прошлом году. Идею проведения праздника предложил один из основателей Сибирского международного марафона Дмитрий Ходько, а специалисты кафедры теории и методики плавания Сибирского государственного университета физической культуры и спорта воплотили ее в жизнь. В эстафете приняли участие люди разных возрастов, профессий и уровня подготовленности. Свои этапы успешно преодолели министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, заслуженный мастер спорта по биатлону Яна Романова, мастер спорта международного класса по плаванию Рустам Рыбин, музыканты Омского симфонического оркестра, пловцы категории «мастерс», гости из зарубежных государств, пловцы с ограниченными возможностями здоровья, студенты, школьники и многие другие участники. Уникальное объединение разных людей в одной команде создает чувство сопричастности. Самым юным участником стал 6-летний Тихон Мироненко, а руководитель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи», чемпион мира и многократный призер всероссийских соревнований по зимнему плаванию Евгений Житнов преодолел свой этап в возрасте 79-ти лет. В этом году традиция продолжается. На старт «Эстафеты Победы» 74 по 50 метров вновь выйдут участники, посвящающие свои личные спортивные достижения Великой Победе. Торжественное открытие состоится 5 мая в 11:45 в бассейне «Альбатрос» (ул. Масленникова, 144, к.1). Заплыв стартует в 12:00.

Стать участником этого события может любой желающий. Заявки организаторы ждут на электронный адрес: eskafedraswim@yandex.ru. В ней необходимо указать фамилию, имя и отчество, телефон для связи, дату рождения и краткую информацию о себе (увлечения, достижения, спортивная квалификация (если есть), личные мотивы участия в эстафете (например, кто-то из родственников был участником войны, тружеником тыла, желание посвятить свое личное спортивное достижение Дню Великой Победы и т.д.). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-913-624-52-66.

Список участников «Эстафеты Победы» в бассейне «Альбатрос» будет опубликован 4 мая в 12:00 на официальном сайте СибГУФКа, в разделе «Эстафета Победы».

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