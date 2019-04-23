Омичи на Дельфийских Играх собрали весь комплект медалей

В Ростове-на-Дону завершились конкурсные туры участников Восемнадцатых молодежных Дельфийских Игр России. Омская делегация взяла сразу несколько медалей и специальных дипломов.

Золотую медаль в номинации «Академическое пение» завоевала студентка Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина Валентина Химич. В этой же номинации «серебро» – у студента СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, выпускника омской «шебалинки», представляющего на Играх Омскую область, Андрея Щербака. Специальный диплом Дельфийских Игр в номинации «Академический вокал» получила студентка Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина Полина Шароварова. Отметим, что специальные дипломы присуждаются только трем участникам в каждой номинации.

Серебряную медаль в номинации «Скрипка» выиграла самая маленькая по возрасту участница омской делегации – 10-летняя воспитанница ДШИ № 1 им. Ю.И. Янкелевича Лада Попова. Василенко Аркадий, также обучающийся в этой ДШИ, в этой номинации получил специальный диплом «За одухотворенное исполнение русской музыки».

Сразу две бронзовых награды оказалось у омичей, представляющих свое творчество в номинации «Фотография», – учащейся 11 класса МБОУ «Мысовская СОШ» Муромцевского района Алины Ашировой и Анастасии Таракановой, представляющей омскую фотостудию «Красная гвоздика».

Хореографическая группа Заслуженного коллектива народного творчества Омского государственного детского ансамбля взяла специальный диплом Дельфийских Игр в номинации «Народный танец».

Во второй конкурсный тур в результате сложнейшей борьбы также прошел студент Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина Данила Житникович, выступающий в номинации «Баян/аккордеон».

Отметим, что за 15 лет участия в Играх омские делегации завоевали 12 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей, а также 46 специальных дипломов. Теперь к этим достижениям добавятся награды, полученные в Ростове-на-Дону.