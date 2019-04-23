«Олимпийцы» из Майского завоевали бронзу на международном турнире  - Советский спорт
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23 апреля 2019 13:46Вологодская область

«Олимпийцы» из Майского завоевали бронзу на международном турнире 

Команда по хоккею «Олимп-2006» завоевала бронзовые награды на международном турнире «Россия-Беларусь» в рамках Спартакиады Союзных городов в честь 78-ой годовщины наступления Красной Армии под Москвой, который проходил с 15 по 20 апреля в Дмитрове.

8 сильнейших команд России и Беларуси участвовали в турнире.

Команда «Олимп» обыграла две команды г. Минска со счетом 4:3 и 5:0, в матче за бронзу обыграли команду Минской области 10:4.

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