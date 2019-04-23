«Олимпийцы» из Майского завоевали бронзу на международном турнире 

8 сильнейших команд России и Беларуси участвовали в турнире.
Команда «Олимп» обыграла две команды г. Минска со счетом 4:3 и 5:0, в матче за бронзу обыграли команду Минской области 10:4.
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