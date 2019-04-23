Калужские стрелы стали «золотыми» в Фонтенбло

В 33 всё только начинается… Её спортивная судьба для многих начинающих и состоявшихся на уровне сборных спортсменов – прекрасный пример для подражания. Став в 1989 году в возрасте 19 лет мастером спорта СССР по лыжным гонкам, Валентина Линькова начала заниматься стрельбой из лука (в дисциплине ачери-биатлон) в 2003-м! Тогда на летнем чемпионате страны, который проходил на базе ДЮСШ «Орлёнок» в Калужском городском бору, спортсмены бежали 5 км и стреляли из лука на четырёх огневых рубежах. И Валентину, которая тренировалась в это время на лыжероллерах и готовилась к лыжным марафонам, заметил тренер национальной сборной. Он и предложил ей поучаствовать в соревнованиях. А директор ДЮСШ «Анненки», где она работала, Геннадий Анатольевич Дементьев эту инициативу поддержал: на свой страх и риск приобрёл для тренировок необходимый инвентарь. Такое внимательное отношение к нетрадиционной дисциплине (ачери-биатлон) дало невиданный результат: после двух лет упорнейших тренировок и соревновательной практики в течение 2005-2007 годов Валентина Линькова сумела трижды стать чемпионкой планеты, призером Кубков Европы и Мира, неоднократной победительницей чемпионатов России! Как рассказал нам её супруг, тренер высшей категории по стрельбе из лука, Владимир Линьков, с Валентиной они познакомились после окончания его службы в армии в 1991 году «на волне общности интересов». А биатлонные чемпионаты мира по ачери со стрельбой из лука проводятся в Словении, Польше, Италии с 1999 года. Так что 30-летие активной спортивной жизни Валентины Линьковой полностью совпадает и с 20-летием официального международного признания ачери, в котором она первой из калужских спортсменок достигла наивысших наград и побед!