Калужские стрелы стали «золотыми» в Фонтенбло

В 33 всё только начинается… Её спортивная судьба для многих начинающих и состоявшихся на уровне сборных спортсменов – прекрасный пример для подражания. Став в 1989 году в возрасте 19 лет мастером спорта СССР по лыжным гонкам, Валентина Линькова начала заниматься стрельбой из лука (в дисциплине ачери-биатлон) в 2003-м! Тогда на летнем чемпионате страны, который проходил на базе ДЮСШ «Орлёнок» в Калужском городском бору, спортсмены бежали 5 км и стреляли из лука на четырёх огневых рубежах. И Валентину, которая тренировалась в это время на лыжероллерах и готовилась к лыжным марафонам, заметил тренер национальной сборной. Он и предложил ей поучаствовать в соревнованиях. А директор ДЮСШ «Анненки», где она работала, Геннадий Анатольевич Дементьев эту инициативу поддержал: на свой страх и риск приобрёл для тренировок необходимый инвентарь. Такое внимательное отношение к нетрадиционной дисциплине (ачери-биатлон) дало невиданный результат: после двух лет упорнейших тренировок и соревновательной практики в течение 2005-2007 годов Валентина Линькова сумела трижды стать чемпионкой планеты, призером Кубков Европы и Мира, неоднократной победительницей чемпионатов России! Как рассказал нам её супруг, тренер высшей категории по стрельбе из лука, Владимир Линьков, с Валентиной они познакомились после окончания его службы в армии в 1991 году «на волне общности интересов». А биатлонные чемпионаты мира по ачери со стрельбой из лука проводятся в Словении, Польше, Италии с 1999 года. Так что 30-летие активной спортивной жизни Валентины Линьковой полностью совпадает и с 20-летием официального международного признания ачери, в котором она первой из калужских спортсменок достигла наивысших наград и побед!
А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера? Андрей Талалаев: «Нижний Новгород» давно бы вышел в РПЛ, если б захотел«Советский спорт» пообщался с новым главным тренером подмосковных «Химок». Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира. За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. Скудра – в «Тракторе». Будет закручивать гайки?Когда все цивилизованное человечество уже собиралось на честно заработанные ими выходные, на официальном сайте челябинского «Трактора» появилось сообщение о том, что главным тренером команды назначен Петерис Скудра. А ведь это ни что иное, как смена эпох. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. 100 голов Дзюбы – ошибка. На самом деле он забил 99!После матча «Краснодар» – «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фондГлавными темами традиционной пресс-конференции РПЛ по итогам 24-го тура РПЛ стала посещаемость матчей, помощь Тамбову и резервные стадионы. Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Радулов их съест! Сегодня ночью «Даллас» может завершить свою серию (и «Вашингтон» – тоже)«Вашингтон» с «Каролиной» начнут свой шестой матч в 2 часа ночи по московскому времени (и у нас это будет уже вторник), а «Даллас» с «Нэшвиллом» выйдут на, возможно, последнюю рубку в 3.30. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Владимир Быстров: Я тоже дрался в барах (эксклюзив!)Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров. Владимир Быстров: Если брать глобально, зарплаты у футболистов маленькие. Эксклюзив, полная версия!Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008, который около часа отвечал на самые острые и актуальные вопросы. Получилось захватывающее интервью. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Боб Хартли: Мы – не чемпионы. Мы – победители!А вот и интервью с невероятно крутым тренером – Бобом Хартли, который в первый же год работы в КХЛ вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Кто сотворит сенсацию на финише – ЦСКА или «Спартак»? Колонка Юрия ЦыбаневаСпособен ли чемпионат в оставшихся шести турах чем-то радикально удивить? Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.