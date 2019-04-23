Гиревики-ветераны Коми с успехом выступили на первенстве России

Республику Коми представляли четыре атлета из Воркуты - Вячеслав Авдонин, Николай Тропин, Руслан Шокот и дебютант соревнований Андрей Медведев.

В первый день соревнований в упражнении толчок по длинному циклу Вячеслав Авдонин, уверенно подняв гири 24 кг 77 раз, завоевал золото. Руслан Шокот с результатом 39 подъёмов завоевал серебро.

Во второй день соревнований Вячеслав Авдонин также не оставил соперникам шанса, подняв в толчке 105 подъёмов и в рывке 233, собрав сумму в 221.5 очка, стал вновь чемпионом России.

Николай Тропин показал результат 177.5 очков, а Руслан Шокот набрал 130 очков. Тем самым оба воркутинца завоевали бронзу в своих весовых и возрастных категориях.

Дебютант первенства Андрей Медведев в упорной борьбе не смог попасть на пьедестал, остановившись в шаге от наград.

Все ветераны вошли в предварительный состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в сербском Белграде.