Челнинские спортсмены успешно выступили на Чемпионате РТ по боксу

Воспитанники спортивной школы «Строитель» приняли участие в Чемпионате РТ по боксу среди мужчин 2000 г.р. и старше. Эдуард Авджян в весовой категории +91 кг и Антон Зайцев в весовой категории до 91 кг заняли 1 места. Шамиль Котлубаев в весовой категории до 49 кг и Равиль Агзамутдинов до 75 кг заняли 2 места. Спортсмены тренируются под руководством Николая Оверина.
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Это английский футбол: арбитр добавил 13 минут и хозяева вырвали победу!Сегодня в матче чемпионшипа «Дерби Каунти» - КПР арбитр добавил 13 минут (!) к основному времени. Хозяева победили 2:0. Первый гол «Дерби» забил на 94-й минуте, второй на 101-й. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Радулов их съест! Сегодня ночью «Даллас» может завершить свою серию (и «Вашингтон» – тоже)«Вашингтон» с «Каролиной» начнут свой шестой матч в 2 часа ночи по московскому времени (и у нас это будет уже вторник), а «Даллас» с «Нэшвиллом» выйдут на, возможно, последнюю рубку в 3.30. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. 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