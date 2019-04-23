В Челнах определился победитель зональных соревнований по волейболу среди студентов

В Набережных Челнах завершились зональные соревнования по волейболу в рамках Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан 2018/2019 учебного года. Организатором соревнований выступило Министерство образования и науки Республики Татарстан. В турнире приняли участие шесть команд: Технический колледж им. В.Д. Поташова, НГТТИ, Камский государственный автомеханический техникум им. Л.Б. Васильева, Набережночелнинский политехнический колледж, Камский строительный колледж им. Е.Н.Батенчука и Педагогический колледж.
В финале за первое место боролись команда хозяев соревнований Технического колледжа им. В.Д. Поташова и Камский государственный автомеханический техникум им. Л.Б.Васильева. По итогам команда КГАМТ им. Л.Б. Васильева заняла первое место, Технического колледжа второе. Третье место досталось команде Набережночелнинского политехнического колледжа.
По итогам соревнований победителем и призёрами стали: I место – Камский государственный автомеханический техникум им. Л.Б.Васильева, II место –Технический колледж им. В.Д. Поташова, III место – Набережночелнинский политехнический колледж.
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