XX Традиционные всероссийские соревнования класса «Б» на призы клуба бокса «Икар»

Торжественная церемония открытия соревнований состоится завтра 24 апреля в 16.00.
25 и 26 апреля с 15.00 там будут проходить предварительные бои, а уже 27 апреля в 11.00 пройдут финальные поединки, награждение и торжественное закрытие соревнований.
На соревнования приглашаются юниоры 17-18 лет, которые будут выступать в весовых категориях от 49 кг и свыше 91кг. Всего на турнире ожидается более 100 участников. Свое участие уже подтвердили боксеры из Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Нижегородской областей, а также республик Мордовия и Татарстан.
Организаторами соревнований выступили Федерация бокса России, Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области, Федерация бокса Ульяновской области и клуб бокса «Икар».
«За 20 лет проведения нашего турнира его участниками стали более 1500 боксеров из разных уголков страны и ближнего зарубежья. Почетными гостями были Заслуженные мастера спорта, чемпионы мира, призеры Олимпийских игр Алексей Лезин и Сергей Казаков, а в 2015 году на нашем турнире выступали представители сборной команды Азербайджана. Такие соревнования помогают оттачивать свое мастерство юным боксёрам и добиваться высоких достижений на большом ринге. Пример тому Габил Мамедов участник наших соревнований – в будущем чемпион России 2016 года», - подчеркнул организатор турнира, директор федерации бокса Ульяновской области Сергей Михайлов.
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