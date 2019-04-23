В Набережных Челнах прошел хоккейный фестиваль - Советский спорт
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23 апреля 2019 15:51Татарстан

В Набережных Челнах прошел хоккейный фестиваль

13 апреля во Дворце спорта, МБУ «СШ «Челны» (г. Набережные Челны) прошел Фестиваль по хоккею РТ среди детских команд 2011 года рождения.

13 апреля во Дворце спорта, МБУ «СШ «Челны» (г. Набережные Челны) прошел Фестиваль по хоккею РТ среди детских команд 2011 года рождения.

В турнире приняли участие команды «Спутник» (г. Агрыз), «Айсберг» (г.Менделеевск), «Челны-1», «Челны-2», «Челны-3» (г. Набережные Челны), «Лачын» (с. Актаныш), «Кречеты» (г. Мензелинск), «Серебряные волки» (г. Елабуга). Всего собралось 80 спортсменов - участников.

Результаты турнира:

1 место – команда «Челны-1» (г. Набережные Челны)

2 место – команда «Лачын» (с.Актаныш)

3 место – «Челны-2»( г. Набережные Челны)

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