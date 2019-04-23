В Набережных Челнах прошел хоккейный фестиваль

13 апреля во Дворце спорта, МБУ «СШ «Челны» (г. Набережные Челны) прошел Фестиваль по хоккею РТ среди детских команд 2011 года рождения.
В турнире приняли участие команды «Спутник» (г. Агрыз), «Айсберг» (г.Менделеевск), «Челны-1», «Челны-2», «Челны-3» (г. Набережные Челны), «Лачын» (с. Актаныш), «Кречеты» (г. Мензелинск), «Серебряные волки» (г. Елабуга). Всего собралось 80 спортсменов - участников.
Результаты турнира:
1 место – команда «Челны-1» (г. Набережные Челны)
2 место – команда «Лачын» (с.Актаныш)
3 место – «Челны-2»( г. Набережные Челны)
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