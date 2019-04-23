В Набережных Челнах прошел хоккейный фестиваль

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Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

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