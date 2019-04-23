Забег на призы газеты «Ульяновская правда» состоится 27 апреля 76-я областная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновская правда» пройдет под девизом «Через многообразие к единству».

Старт и финиш дадут на Соборной площади. Построение команд будет проходить до 9.40, начало парада на Соборной площади - в 10.00.

В Год национального единства в Ульяновской области главный легкоатлетический старт пройдет под лозунгом «Через многообразие к единству».

«В этот день согласно запланированным мероприятиям состоится выступление кавер-группы. Музыканты будут создавать настроение спортсменам и зрителям непосредственно перед парадом эстафеты. Во время стартов будут работать интерактивные площадки, места для выполнения нормативов ГТО, выставка автомобилей, фотозона с хештэгами #минспорт73, #бегиснами, #ulpravda . Кроме того, пройдет мастер-класс на велотренажерах. Федерация армрестлинга организует чемпионат области среди спортсменов, после чего все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе с чемпионами», - отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов.

Напомним, к участию в эстафете допускаются команды, ранее прошедшие квалификационный отбор на районных эстафетах по временным показателям. Участники разделены на несколько групп – это команды вузов, общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, учреждений силовых структур, трудовых коллективов, сборные команды муниципальных образований, семейные команды и сборные команды лиц с ограниченными возможностями здоровья. Длина дистанции составит 7585 метров.

Маршрут эстафеты будет проходить по центру города. Легкоатлеты побегут по улицам Гончарова, Ленина, 12 Сентября, Минаева, Дмитрия Ульянова, Спасской и другим. С 9.00 остановка и стоянка транспортных средств по маршруту будет запрещена. С 10.00 до 14.00 движение автомобилей будет ограничено.