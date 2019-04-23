Артем Ваточкин - призер чемпионата мира по спортивному туризму

Соревнования прошли на спортивно-туристической базе города Салехард с 17 по 18 апреля 2019 года.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Сербия, сборной команды России и Ямала, всего 20 спортсменов.
Соревнованиям прошли среди мужчин и женщин в дисциплине «дистанция - лыжная» и в дисциплине «дистанция - лыжная - связка».
Вологодскую область в составе сборной команды России представлял Артем Ваточкин. Отрадно отметить, что на непростой дистанции «лыжная связка» он показал второй и третий результат и вместе с Линовой Дарьей завоевали серебряные медали, а с Байкеновым Ерланом - бронзовые.
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