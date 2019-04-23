Артем Ваточкин - призер чемпионата мира по спортивному туризму

Это английский футбол: арбитр добавил 13 минут и хозяева вырвали победу! Сегодня в матче чемпионшипа «Дерби Каунти» - КПР арбитр добавил 13 минут (!) к основному времени. Хозяева победили 2:0. Первый гол «Дерби» забил на 94-й минуте, второй на 101-й.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Овечкин снова начудил, Радулов вышел в следующий раунд. Это была жаркая ночь! Итоги дня НХЛ в обзоре «Советского спорта».

Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей форме С 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Боб Хартли: Мы – не чемпионы. Мы – победители! А вот и интервью с невероятно крутым тренером – Бобом Хартли, который в первый же год работы в КХЛ вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина.

Владимир Быстров: Если брать глобально, зарплаты у футболистов маленькие. Эксклюзив, полная версия! Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008, который около часа отвечал на самые острые и актуальные вопросы. Получилось захватывающее интервью.

Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса

Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

У «Динамо» опять сменилось руководство. По идее, оно будет богаче и сильнее 22 апреля состоялся совет директоров московского «Динамо», на котором было объявлено о глобальных изменения в клубе. Обо всем по порядку.

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Махачкале Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.