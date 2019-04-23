В Казани пройдет открытый практический семинар «Академии хоккея Ак Барс» - Советский спорт
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23 апреля 2019 17:32Татарстан

В Казани пройдет открытый практический семинар «Академии хоккея Ак Барс»

Семинар продлится с 10:00 до 13:00, начало практической части − в 11:00.

24 апреля в ледовом дворце «Зилант» (ул. Мавлютова, 17В) пройдёт открытый практический семинар «Академии хоккея Ак Барс» в рамках программы подготовки детских тренеров для студентов Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

В семинаре примут участие заслуженный тренер России, руководитель Центра развития игроков «Академии хоккея Ак Барс» Игорь Захаркин, спортивный директор «Академии хоккея Ак Барс» Евгений Рычков и руководитель Научно-методического центра «Академии хоккея Ак Барс» Сергей Швед. В программе семинара − презентация программы подготовки хоккеистов от 12 до 16 лет, а также мастер-класс на льду с участием студентов Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

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